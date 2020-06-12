桃市慶祝警察節表揚136人 「小小警察」萌唱生日快樂歌
6月15日是一年一度的警察節，桃園市政府警察局今天提前舉行慶祝大會，由市長鄭文燦表揚136名績優警察人員及協勤民力，肯定警民合作守護桃園治安，其中33歲刑警徐盛揚屢破職業大賭場、販毒集團等案有功，獲選為全國模範警察。桃園市警察局今天也安排「小小警察」回娘家，拿起麥克風萌唱生日快樂歌，祝福警察節快樂。
桃園市警察局今天舉行的警察節慶祝大會，總計136人受獎，也首度邀請受獎員警眷屬參與，一同分享喜悅及榮耀。
今年桃園市模範警察有徐盛揚、邱柏樺、許哲瑋、林彥志、古萬福、謝明翰6人，其中徐盛揚更獲選為全國模範警察。
33歲的徐盛揚2011年從派出所調往偵查隊服務，現為桃園警分局偵查佐。去年偵辦職業大賭場以分析天羅地網等監視器影像，並結合智慧分析行車軌跡，過濾賭場交通車往返時間，一舉查獲現場賭客與賭資，他下周一將北上警政署接受蔡總統表揚；另一名全國性受獎員警桃園市警局巡官何冠緯今年也獲選全國刑事鑑識楷模。
鄭文燦指出，桃園都市發展及人口成長迅速，目前人口數已達226萬人，警民比原為1：572，為六都最高，經積極向中央專案爭取增加預算員額926人，已分別於去年10月、今年1月補進730位同仁，警民比已降至1：489，預計今年10月再補進196位同仁，市府另配合警政署政策，規畫於配置警力數達31人以上派出所增置第二副所長。
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