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廚餘變黃金 竹市設全國首座科技化廚餘處理廠

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
環保署長張子敬（右四）今天在新竹市長林智堅（右五）陪同下前往視察浸水掩埋場內的高效廚餘處理廠。記者陳斯穎／攝影
環保署長張子敬（右四）今天在新竹市長林智堅（右五）陪同下前往視察浸水掩埋場內的高效廚餘處理廠。記者陳斯穎／攝影

為配合廚餘回收再利用政策，竹市府向環保署爭取補助，投入總經費2835萬元，在環保局浸水掩埋場內設置「全國首座」高效廚餘處理廠，環保署長張子敬今天在市長林智堅陪同下前往了解各項廚餘設備、作業流程，並使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜，他肯定廚餘處理廠不但處理速度快、廠區乾淨，更對社區環境友善。

張子敬表示，廚餘處理關係民生、也是阻絕非洲豬瘟的途徑之一，高效廚餘處理廠可在24小時內完成發酵，是目前國內效率最高的廠房，希望這樣的成功經驗，未來也能讓其他縣市學習仿效。

環保局長江盛任表示，為降低疫病傳染途徑、兼顧處理廚餘問題，新竹市打造全國首座以科技化高效微生物處理家戶廚餘的廚餘廠，廚餘廠改建自浸水掩埋場內舊有的廚餘廠，廠房面積約413平方公尺，今年2月26日建置完成、4月17日起試運轉、5月1日起正式運轉，廚餘廠每日廚餘處理量達12公噸，每月產出有機介質約48公噸，處理後的有機介質經過適當的調配，能更有效應用在土壤改良。

環保局表示，廠內設置2台廚餘前處理設備、6台高效廚餘處理設備、廢水收集系統、異味防制系統等設備，採「好氧發酵」方式，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，可以避免厭氧發酵所產生惱人的惡臭問題，同時縮短傳統堆肥的處理時間，而一般廚餘處理則約需1至2個月，且經過這些機器處理後就可直接當作培養土使用，處理速度非常快，廠區地板使用特殊材質防治異味，同時提供處理後的廚餘給鄰里社區種菜，是循環經濟的最佳示範。

目前有機介質已陸續使用於新竹市的農業栽培生產，如浸水里的香山越瓜栽培、香山社區的苦茶與荔枝栽培等，未來將推廣到連鎖餐飲及超市等通路，另規畫藉由宣導活動回饋市民。

環保署長張子敬（右二）今天在新竹市長林智堅（右一）陪同下前往視察浸水掩埋場內的高效廚餘處理廠。圖／新竹市政府提供
環保署長張子敬（右二）今天在新竹市長林智堅（右一）陪同下前往視察浸水掩埋場內的高效廚餘處理廠。圖／新竹市政府提供
環保局介紹高效廚餘處理廠內設施。記者陳斯穎／攝影
環保局介紹高效廚餘處理廠內設施。記者陳斯穎／攝影
環保署長張子敬（右一）與新竹市長林智堅（右二）使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜。記者陳斯穎／攝影
環保署長張子敬（右一）與新竹市長林智堅（右二）使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜。記者陳斯穎／攝影

廚餘 新竹

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