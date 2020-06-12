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桃園捷運綠線高架段推進 大園區坑菓路施工籲改道

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程將於明天展開，提醒用路人注意交維資訊。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程將於明天展開，提醒用路人注意交維資訊。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程，明天起4階段展開，預計2025年完工，其中第1階段先進行三民路二段與坑菓路交叉路口施工圍籬架設。施工期間路幅縮減，請用路人放慢速度行駛，並配合改道資訊，確保行車安全。

桃捷綠線GC01標北段高架工程從蘆竹區中正北路、南崁路一路延伸至大園區三民路二段，現進入大園區坑菓路段，明天起將展開第1階段的圍籬架設及中央分隔島敲除作業，市府捷運工程局指出，施工期間，車道配置會隨著工程需要適時調整，請用路人依施工路段速限30公里小心駕駛。

由於施工時間長，為避免工程耽誤路途，市府捷運工程局也建議行經大園或者桃園市區方向者，改道台15線、海山路、南山路、長安路二段、南工路一段行駛；往返桃園國際機場方向者，建議利用南青路及國道2號行駛，避開捷運施工路段。

市府捷運工程局長陳文德說，綠線高架段主體工程進度超前，今年7月即可完成第1跨橋面版，今年底完成13跨橋面版，可望於2022年陸續交付機電廠商布設軌道工程，未來在綠線G31站至32站跨越南崁溪段，還設計了1處鋼拱景觀特殊橋，採蝴蝶羽翼展開造型，夜間搭配全彩LED燈光展演，象徵桃園蛻變為國際化都市，將成為耀眼地標。

捷運綠線高架段大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程為期5年，捷工局將在施工路段周邊以及重要路口設置施工告示牌，重要路口安排義交做交通指揮疏導，工區均設置CCTV監視系統監看車流狀況，市民可以透過CMS道路交通LED看板了解即時改道資訊，或上捷工局官方網站查詢交維資訊，施工期間造成不便，也請市民體諒。

桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，未來延伸至機場捷運A11坑口站工程，將於明天起展開，市府建議用路人提前改道。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，未來延伸至機場捷運A11坑口站工程，將於明天起展開，市府建議用路人提前改道。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，未來在橫跨南崁溪段將施作1處鋼拱景觀特殊橋。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，未來在橫跨南崁溪段將施作1處鋼拱景觀特殊橋。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程將於明天展開，提醒用路人注意交維資訊。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程將於明天展開，提醒用路人注意交維資訊。圖／桃園市捷運工程局提供

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