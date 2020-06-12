快訊

收兩顆子彈配合隨扈保護 王浩宇：相信多數韓粉理性

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，市府即起封園著手改造。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，市府即起封園著手改造。記者張裕珍／攝影

前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，還有保育類黃鸝鳥現蹤，桃園市政府爭取撥用、協調租地，並展開生態環境調查，斥資1.6億元的第一期景觀工程今天開工，工期約1年，預計明年6月完工，市長鄭文燦開心出席動土，強調此處是桃園的生態綠洲，未來景觀工程改造將帶入軟硬體設施，目標成為桃園市獨一無二以生態為主的大型都會森林公園，值得鄉親期待。

鄭文燦也提到，昔日擔任八德區議員時，就曾勾勒過未來大湳森林公園願景藍圖，「是我當議員時的夢想」，自己上任市長後積極協調保警搬遷並還地給地方，如今盼到景觀工程開工，未來捷運三鶯線途經此處將改地下潛盾施工，避免干擾公園生態。

八德區大湳森林公園景觀工程開工動土典禮今天在園區入口停車場進行，工務局指出，該處具有特殊人文歷史背景，最早為二戰結束後由國防部接管成「龍騰營區」，1987年移交給保安警察第一總隊，基地現存營舍、碉堡、彈藥庫、警備訓練設施等。

在保一總隊搬遷之後，市府工務局近年接手先執行生態調查，園區內生態豐富，內有鳳頭蒼鷹、黃鸝鳥、澤蛙與紫日灰蝶等，還有三千多棵樹木，不過部分樹木因病蟲害生長不良，現已著手替松樹「打點滴」防治松材線蟲，另也進行褐根病外科手術作業及土壤燻蒸作業，不僅保護園區生態資源，也有利未來回復自然棲地風貌。

工務局指出，景觀工程為降低對生態衝擊將採2期執行，第一期1.6億元工程於今天開工，預計明年年完工，第二期1.3億元工程接力於明年展開，將爭取前瞻經費補助。

第1期景觀工程以園區北區為主，將施作北區入口廣場、林間草澤區、北區休憩草原區等重點空間，還有玩具圖書館、兒童圖書館與大愛大興市民活動中心等硬體設施，今天開工典禮，也吸引不少周邊居民關心工程內容與設施規畫，期盼改造後的成果。

工務局長賴宇亭說，空間再造將以自然生態為本，並會運用桁架等既有材料再利用，賦予新的空間意義，包含打造桁架走橋與涼亭等，同樣會保留大面積活動草地空間，不僅可舉辦野餐、電影院等活動，也可作為短暫滯洪儲水空間，減少水患風險。

市府工務局指出，園區第一期工程包含全區整地及全區基盤設施建置，採北、中、南3區施工，北區2021年6月完工後開放，中區開放時間為今年6月至10月，南區全區開放，其餘開放範圍外的工區仍將仍將封閉繼續施工，提醒民眾多加配合。

前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，市府即起封園著手改造。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，市府即起封園著手改造。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，但松樹有病蟲害，已先「吊點滴」救治。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，但松樹有病蟲害，已先「吊點滴」救治。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦出席八德大湳森林公園景觀工程開工典禮，期許未來成為桃園亮點。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦出席八德大湳森林公園景觀工程開工典禮，期許未來成為桃園亮點。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，市府分區進行景觀工程改造。圖／市府工務局提供
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，市府分區進行景觀工程改造。圖／市府工務局提供
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區可見黃鸝鳥現蹤。圖／市府工務局提供
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區可見黃鸝鳥現蹤。圖／市府工務局提供
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，但松樹有病蟲害，已先「吊點滴」救治。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，但松樹有病蟲害，已先「吊點滴」救治。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區也保留昔日營舍等。記者張裕珍／攝影
前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區也保留昔日營舍等。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦等人出席八德大湳森林公園景觀工程開工典禮，期許未來成為桃園亮點。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦等人出席八德大湳森林公園景觀工程開工典禮，期許未來成為桃園亮點。記者張裕珍／攝影

森林公園 圖書館 鄭文燦

延伸閱讀

避免道路挖了又補 高市將收費

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

高市規畫特色公園 邀在地居民參與

北市蛋黃區公園宅 身價高

相關新聞

桃園捷運綠線高架段推進 大園區坑菓路施工籲改道

桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A...

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，還有保育類黃鸝鳥現蹤，桃園市政府爭取...

竹市推4條小旅行路線、5百元好玩券 好吃好玩好浪漫

新竹市政府搶攻解封後的旅遊市場，今年小塹有約小旅行規畫親子、旅人、文青及媽媽4條路線，由專人帶團深入巷弄探索，7月將推出...

竹東商華市場營運近半世紀沒落 商家盼轉型復甦

新竹縣竹東鎮市區的商華市場已有近50年的歷史，因停車不便、建築物年久失修，還在營運的商家屈指可數，縣長楊文科上月底接到業...

影／71歲熱血醫犧牲午休出診180人 為國家月省百萬

健保署2017年推動居家醫療，台中市醫界聯盟理事長、育民診所院長張啟中拿出昔日醫師「往診」精神，利用中午、夜診前時段投入...

竹縣清除最毒海岸線 追加做防護工程

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸遭傾倒有害廢棄物達20年，遭批評為最毒海岸線，環保署補助縣府環保局歷時近2年終於完全清除，縣...

巷內美食／春草舒願 養生美食慢慢享用

桃園市大溪區創意料理餐廳春草舒願位在月眉休閒農業區，老闆張清進將藥膳食材入菜，兼顧養生及美味，店內復古擺設，使人不自覺沉...

正宗後龍西瓜 看地圖找瓜、認標章就對了

苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，鎮公所製作西瓜地圖及產地防偽標章，50多戶農友資歷、種植區域等資料供消費者參考，還加碼後龍鎮景...

竹市荔枝盛產 6果園20日開放採果

新竹市是全台荔枝產地最北、產期最晚，今年產量比去年增加約2成，市府與市農會昨天宣傳荔枝產業，全市6個觀光果園6月20日同...

桃加碼補助準公幼 符資格私幼5成願加入

桃園市109學年準公共幼兒園說明會昨天在雙龍國小舉辦，國教署長彭富源、市長鄭文燦鼓勵私立幼兒園積極加入，如能開設2至3歲...

晶悅飯店將熄燈 床組、家具捐給社福

桃園市晶悅國際飯店因疫情衝擊營運虧損，本月底吹熄燈號，飯店也決定將部分客房裡的被單、床組與家具等物資捐給社福機構、基金會...

段樹文遞補桃市議員 心痛92歲母親記憶停留在監獄會客

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，二審宣判當選無效定讞，將由八德選區的落選頭無黨籍段樹文遞補，曾名列十大槍擊要犯的段樹文出...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

徐弘庭爆料都更中心疑有弊案 柯文哲：那個人跑了

直播／奉天宮董事長：大甲媽遶境辦得急 要讓大家來不及參加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。