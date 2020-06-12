八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，還有保育類黃鸝鳥現蹤，桃園市政府爭取撥用、協調租地，並展開生態環境調查，斥資1.6億元的第一期景觀工程今天開工，工期約1年，預計明年6月完工，市長鄭文燦開心出席動土，強調此處是桃園的生態綠洲，未來景觀工程改造將帶入軟硬體設施，目標成為桃園市獨一無二以生態為主的大型都會森林公園，值得鄉親期待。

鄭文燦也提到，昔日擔任八德區議員時，就曾勾勒過未來大湳森林公園願景藍圖，「是我當議員時的夢想」，自己上任市長後積極協調保警搬遷並還地給地方，如今盼到景觀工程開工，未來捷運三鶯線途經此處將改地下潛盾施工，避免干擾公園生態。

八德區大湳森林公園景觀工程開工動土典禮今天在園區入口停車場進行，工務局指出，該處具有特殊人文歷史背景，最早為二戰結束後由國防部接管成「龍騰營區」，1987年移交給保安警察第一總隊，基地現存營舍、碉堡、彈藥庫、警備訓練設施等。

在保一總隊搬遷之後，市府工務局近年接手先執行生態調查，園區內生態豐富，內有鳳頭蒼鷹、黃鸝鳥、澤蛙與紫日灰蝶等，還有三千多棵樹木，不過部分樹木因病蟲害生長不良，現已著手替松樹「打點滴」防治松材線蟲，另也進行褐根病外科手術作業及土壤燻蒸作業，不僅保護園區生態資源，也有利未來回復自然棲地風貌。

工務局指出，景觀工程為降低對生態衝擊將採2期執行，第一期1.6億元工程於今天開工，預計明年年完工，第二期1.3億元工程接力於明年展開，將爭取前瞻經費補助。

第1期景觀工程以園區北區為主，將施作北區入口廣場、林間草澤區、北區休憩草原區等重點空間，還有玩具圖書館、兒童圖書館與大愛大興市民活動中心等硬體設施，今天開工典禮，也吸引不少周邊居民關心工程內容與設施規畫，期盼改造後的成果。

工務局長賴宇亭說，空間再造將以自然生態為本，並會運用桁架等既有材料再利用，賦予新的空間意義，包含打造桁架走橋與涼亭等，同樣會保留大面積活動草地空間，不僅可舉辦野餐、電影院等活動，也可作為短暫滯洪儲水空間，減少水患風險。