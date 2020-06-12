聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市推4條小旅行路線、5百元好玩券 好吃好玩好浪漫
新竹市政府搶攻解封後的旅遊市場，今年小塹有約小旅行規畫親子、旅人、文青及媽媽4條路線，由專人帶團深入巷弄探索，7月將推出限量6千份5百元的好玩券，還有振興三倍券消費專屬的8折優惠，市長林智堅歡迎大家來感受好玩、好買、好浪漫的竹市小旅行。
林智堅今天化身旅遊團長穿梭石坊街巷弄，介紹在地故事、美食，他說，防疫新生活啟動就是要讓大家好玩、好買、好浪漫，好玩券只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，可以在近百家美食、伴手禮、文創商店消費，市府也與與40多家飯店、商家及餐飲合作，使用三倍券即可享有更多專屬的8折優惠。
市府城銷處指出，小塹有約小旅行在舊城區附近規畫4條路線，不分年齡全面帶大家深度遊，以不同客群為主題，平均遊程約為2小時，每條路線都有專屬主題的體驗活動，旅人線有在地冰棒品嘗與搗摃丸體驗。
親子線有兒童街區遊戲與驅蚊包手作體驗，媽媽線則有市場採買教學與料理課製作在地炒米粉，文青線有玻璃DIY，不只呈現在地特色，更要讓遊客規畫專屬的遊程。
城銷處指出，希望從旅遊路線與休閒活動中，結合趣味性與教學性，例如親子線從都城隍廟到石坊街，以街區遊戲、互動的方式，讓小朋友在遊玩中認識新竹的生活與歷史，透過驅蚊包體驗來認識傳統中藥與藥籤信仰。
各路線行程即日起陸續開放報名，每場次體驗價依路線300元至700元不等，名額有限，詳請可上網 https://walkin.tw/page/421 或新竹市政府城市行銷處、新竹市小旅行-小塹有約粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言