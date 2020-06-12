竹東商華市場營運近半世紀沒落 商家盼轉型復甦

新竹縣竹東鎮市區的商華市場已有近50年的歷史，因停車不便、建築物年久失修，還在營運的商家屈指可數，縣長楊文科上月底接到業者陳情，盼能整修讓老市場重生，縣府產發處與竹東鎮公所等相關單位及業者研商後，公所已提報硬體設施改善補助計畫案，積極爭取經濟部補助，讓「遲暮」的商華市場復甦現曙光。

竹東鎮公所表示，商華市場於1972年興建完工，為4層建物，由鎮公所管理，早期規劃約45間店舖，因建物老舊失修、多處漏水，目前店鋪承租率約7成7，但大多被當作倉庫使用，而1樓實際營運的商家只有老字號的客家小吃店、相命館、刻印舖等。

楊文科表示，有商華市場商家陳情，建議為老舊建築拉皮、更新設施，恢復昔日的榮景，商華市場位在老城區，車位難尋是市場走向衰頹的原因之一，可喜的是竹東信義立體停車場即將在11月完工，待商華市場修繕整修完成後轉型再出發，停車問題也已解決，竹東鎮可望新增一處以傳統市場為基底的文創產業新亮點，帶動地方繁榮。