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撞壞照後鏡留言要賠 高一生勇於負責獲稱讚

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗縣竹南高中一年級學生陳致瑋騎腳踏車上學途中，不慎撞壞路旁的汽車照後鏡，因急著上學，只能留下紙條表示願意賠償；車主不但回覆不用賠償，還稱讚他勇於負責「很棒」。

竹南高中學務主任黃靜宜今天表示，陳姓學生11日清晨因急著上學，在校門口附近的巷子內，把一輛停在路旁的汽車照後鏡撞壞，當下心情非常緊張害怕，但想起學校教導必須要「勇於負責、勇於承擔」，因此留下字條，請車主跟他連絡。

車主則是透過臉書社團「竹南大小事」留言，中午要出門發現愛車照後鏡被撞毀，因為在這條路上已被撞了許多次，以往不是直接跑掉就是耍賴，原本快要「火大之際」，看到車上留有字條，進一步連絡後，認為這名學生勇敢面對，是「百年難得負責的孩子」，因此決定自行負擔修復照後鏡的費用，還不忘稱讚學生「很棒」並提醒「騎車注意安全」。

陳致瑋表示，前一天晚上看小說看得比較晚，導致清晨起床後還有點睏，騎乘腳踏車上學途中有下坡路段，一時沒注意碰撞到汽車照後鏡，而撞到別人車子本來就應該負責賠償，才會留下自己的資料並道歉，不過當得知車主表示不用賠了，非常感謝對方不再追究，願意原諒他。

校方表示，學生認為道歉賠償是很正常的舉動，但因為車主的寬容，反而讓學生們上了一堂「非常正向的一課」，除了表揚學生誠實、負責外，也向車主致謝。

車主 腳踏車 修復

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