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影／71歲熱血醫犧牲午休出診180人 為國家月省百萬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
林姓阿嬤（左）感謝醫師張啟中（右）「往診」，細心診療，開心豎起大拇指比「讚」。記者趙容萱／攝影
林姓阿嬤（左）感謝醫師張啟中（右）「往診」，細心診療，開心豎起大拇指比「讚」。記者趙容萱／攝影

健保署2017年推動居家醫療，台中市醫界聯盟理事長、育民診所院長張啟中拿出昔日醫師「往診」精神，利用中午、夜診前時段投入，病患數達180人最上限，讓很多病患、家屬省去就醫折騰，也為國家每個月省下百萬健保費。

71歲的張啟中說，早期醫師常會排除萬難前往有需要的病患家中看診，稱為「往診」。他年輕時跟著同為醫師的叔叔騎機車到台中市太平山區「往診」，內外科、兒科、婦產科什麼況都遇過、都要會，連接生都做，經驗豐富。「醫師累一點，多花點時間、體力，就能替國家做這麼好的事情」。

「張醫師來了！」張啟中利用中午休息時段，到94歲臥床的林姓阿嬤家中為林阿嬤看診，張啟中一邊用日文與阿嬤話家常，一邊幫阿嬤量血壓、詢問阿嬤近況，林姓阿嬤像是老友到訪，精神好多了。

林姓阿嬤的女兒說，以前媽媽到大醫院，需要輪椅代步，上下車很不方便，候診時間又長，媽媽和陪病的家屬都很累，現在是熟識的張醫師來家裡看診，真的好感謝，張醫師不但陪媽媽話家常，還傾囊相授，分享逗媽媽開心方法是帶她吃饅魚飯，張醫師一來，媽媽眉開眼笑。

張啟中說，昔日醫師「出診」是拿醫師包，現在「出診」背大背包，裡頭有鼻胃管、強心針等急救器具，一應俱全，他犧牲中午休息時間約3小時，或夜診前1小時，平均一天「往診」8名病患。

張啟中指出，很多長者「最後一哩路」是進到醫院急救，電擊、插管等處置，平均一周最少花掉三、四十萬元的健保費用，居家醫療為政府省下大筆健保費用，他的病患多為80歲以上長者，可因此在地老化，替患者、家屬省了很多折磨，也為國家省下很多錢。他估計，他個人一個月約可幫國家至少省下一、二百萬元

醫師張啟中（右）利用中午休息時段「往診」，為94歲林姓阿嬤（中）看診。記者趙容萱／攝影
醫師張啟中（右）利用中午休息時段「往診」，為94歲林姓阿嬤（中）看診。記者趙容萱／攝影

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