探索雪霸國家公園 4梯次營隊6月15日起報名

雪霸國家公園7、8月間將在武陵、觀霧及雪見地區舉辦第12屆Youth Camp探索雪霸國家公園營隊活動，共4梯次，提供高中及大專院校學生向自然學習；6月15日開始受理網路報名，雪霸國家公園管理處歡迎有興趣的高中、大專生參加。

雪管處表示，4梯次活動分別為7月21-23日、28-30日、8月11-13日、25-26日，機會難得且名額有限，4梯精彩、豐富的營隊活動，一定讓大家留下滿載幸福的回憶。

武陵活動內容包含露營、炊食技能學習、生態環境解說、體驗攀登雪山東峰、夜間生態觀察及七家灣溪台灣櫻花鉤吻鮭科學調查等活動。

觀霧地區活動內容包含野外生態監測技能學習、蛾類、哺乳類、昆蟲調查、野生物調查數位工具-iNaturalist操作。

雪見地區活動包含露營、炊食技能學習、原住民文化的學習、古道巡禮及21公尺攀樹體驗。

雪霸管理處表示，4梯次活動有動態的體能挑戰，也有靜態的科學調查學習，學員可依自己喜歡的屬性，選擇參加適合的營隊及梯次；每梯次營隊活動，都會讓青年朋友學習以儉樸方式，減少對自然環境的衝擊，期望在活動中喚起大家對自然的喜愛和對生命的崇敬，能夠珍惜自然、保護自然。

每梯開放4個名額提供全國清寒學員及轄區原住民參與 (檢附證明得減收部分費用)；相關活動行程及簡章請至雪霸國家公園網站下載，6月15日早上9點起開始報名，活動一律採線上報名，網址http://w3.spnp.gov.tw/old/registration/index.aspx洽詢電話：