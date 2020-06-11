桃園市無薪假人數攀高點 桃園6月5773人首度超越北市

疫情衝擊產業，桃園市通報減班休息（俗稱無薪假）5月6212人，6月1日至8日已有5773人，數據居高不下仍在10年來高點，也首度超越台北市。勞動局指出，住宿餐飲與服務業減班休息狀況趨緩，但航空運輸、製造與批發業仍多，這3種業別人數就占一半以上，不過減班休息以3個月為限，可隨時恢復上班，未來人數消長仍待觀察。

勞動部針對減班休息勞工祭出充電再出發、安心就業2大計畫，其中安心就業計畫補貼部分薪資差額，勞動力發展署桃竹苗分署核定桃竹苗161件、1010萬元，其中桃市核定112件、655萬元，申請勞工平均投保薪資約落在3萬6000元，協議減班休息後約2萬8000元，每月算下來約可領4千多元，最多領6個月，也可評估選擇充電再出發計畫。

桃園市勞動局統計，今年迄今資遣通報家數3654家、7441人，其中受疫情影響通報為1012家、3644人，從個別月份來看，3月資遣人數1135人達到最高峰，4月以後趨緩，5月資遣通報819人，不過事業單位實施減班休息人數卻是逐月成長。

桃園市勞動局獲報事業單位實施減班休息3月31家、878人；4月85家、1873人；5月170家、6212人；6月至8日則有155人、5773人，依據勞動部每周調查公布各縣市通報數據，桃市5月每周原本兩、三千人，5月底通報人數暴增，6月首周更首度超越台北市拿下第一。市府勞動局指出，減班休息數字每天變動，前天（9日）171家、5984人、昨天167家、5928人。

桃園市通報減班休息人數居高不下，主因為國籍航空5、6月起陸續通報人數龐大，勞動局強調，事業單位可鼓勵勞工先休特休，但不得強制，因此可衡量營運狀況通報減班休息，目的也在於可作為終止勞動契約前的緩衝，避免事業單位直接資遣勞工。

勞動條件科長張珮玲說，航空運輸業減班休息趨勢明顯，桃園不只一家航空公司通報，原則減班休息以3個月為限，減班休息期間，雇主每月至少仍須支付基本工資，若恢復正常營運、上工，事業單位也必須回復原本勞動條件。

市府就業服務處長劉玉儀說，勞動部安心就業計畫最高雖可月領1萬1千元，但產業運作狀況不同，能領到此數額勞工不多，曾遇過勞工算一算每月只能領100元，建議滿3個月再來領；以空服員來說，減班休息前投保薪資可能落在最高4萬5800元，公司多衡量不調整投保薪資，因此若要申請該計畫，須以其減班休息後的實領薪資計算。