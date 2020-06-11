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罷免黃捷成功機會多大？ 最新民調出爐

全國首創 桃園過馬路聽小綠人演奏四季紅魯冰花交響樂

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府交通局在龍潭去中正路、五福街口為小綠人加裝音響，演奏魯冰花、四季紅交響樂。圖／桃園市政府交通局提供
桃園市政府交通局在龍潭去中正路、五福街口為小綠人加裝音響，演奏魯冰花、四季紅交響樂。圖／桃園市政府交通局提供

桃園市交通局今天下午宣布，率先全國讓行人穿越道交通號誌也能「演奏」魯冰花、四季紅著名歌曲、民謠交響樂，小綠人不再只是慢走、加速、小跑步3個動作，還能提供悠揚的交響樂聲為都市添加文化氣氛和色彩。

交通局選在龍潭區中正路、五福街口龍潭市場旁行人穿越道號誌，試辦小綠人「演奏」交響樂，舒緩街頭上班族、車流往來忙碌緊張的心情。交通局上周安裝好音質較佳的音響，連日調校音樂和小綠人之間的控制器連結準確度，完成後今天下午宣布正式啟用。

交通局長劉慶豐指出，交通局首度與龍潭愛樂管弦樂團合作，打造全國第一座會唱歌、演奏的小綠人，當穿越中正路的行人穿越道綠燈亮起時，播放出生龍潭的「台灣民謠之父」鄧雨賢的經典曲目「四季紅」；穿越五福街的行人穿越道綠燈時，播放改編自「台灣文學之母」鍾肇政小說魯冰花之電影主題曲「魯冰花」，兩首都由龍潭愛樂管弦樂團演奏錄製，播放時間為每天上午9點至下午6點30分。

劉慶豐說，除龍潭區中正路與五福街口外，計畫再推廣至龍潭區高原國小前、龍潭大池及龍潭運動公園旁共4處路口，預計播放「魯冰花」、「四季紅」、「桃花開」及「望春風」等曲目。交通局會評估成效是否進一步推廣。

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