高齡30車禍死亡歷年最高 桃警7月1日取締78歲未換照

桃園市今年來交通車禍死亡案件攀高，高齡者未依規定穿越馬路、騎機車發生車禍意外死亡高達30人，歷年最高，最近10天仍發生2件高齡者機車事故死亡。市警局交通大隊長林樹國下午表示，今年高齡者機車交通車禍死亡17人，市警局十分重視，將自7月1日起將擴大取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，呼籲高齡者遵守交通規則依規定行車及穿越人行道 。

桃園市警局統計，今年全市發生交通車禍死亡達78件，其中高齡者未依規定穿越人行道車禍死亡8人、騎機車車禍死亡17人及其他事故死亡5人，總共30人，高齡者車禍死亡案件占全市車禍死亡38.5%，歷年最高。