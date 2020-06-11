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高齡30車禍死亡歷年最高 桃警7月1日取締78歲未換照
桃園市今年來交通車禍死亡案件攀高，高齡者未依規定穿越馬路、騎機車發生車禍意外死亡高達30人，歷年最高，最近10天仍發生2件高齡者機車事故死亡。市警局交通大隊長林樹國下午表示，今年高齡者機車交通車禍死亡17人，市警局十分重視，將自7月1日起將擴大取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，呼籲高齡者遵守交通規則依規定行車及穿越人行道 。
桃園市警局統計，今年全市發生交通車禍死亡達78件，其中高齡者未依規定穿越人行道車禍死亡8人、騎機車車禍死亡17人及其他事故死亡5人，總共30人，高齡者車禍死亡案件占全市車禍死亡38.5%，歷年最高。
林樹國表示，為降低65歲以上高齡者車禍意外，市警局最近交通大執法，10個分局近日在各轄區最易肇事路段取締，納入執行婦老專案違規取締，加強高齡者駕照逾期、違規騎機車及未2段式左轉取締。市警局7月1日起，加強取締78歲以上駕照逾期未換照者，呼籲高齡長輩依規定換照，養成良好駕駛習慣，維護生命安全。
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