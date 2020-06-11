快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡30車禍死亡歷年最高 桃警7月1日取締78歲未換照

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市今年高齡者交通車禍死亡案件歷年最多，警方7月1日起加強取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，降低高齡者交通事故發生。記者曾增勳／翻攝
桃園市今年高齡者交通車禍死亡案件歷年最多，警方7月1日起加強取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，降低高齡者交通事故發生。記者曾增勳／翻攝

桃園市今年來交通車禍死亡案件攀高，高齡者未依規定穿越馬路、騎機車發生車禍意外死亡高達30人，歷年最高，最近10天仍發生2件高齡者機車事故死亡。市警局交通大隊長林樹國下午表示，今年高齡者機車交通車禍死亡17人，市警局十分重視，將自7月1日起將擴大取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，呼籲高齡者遵守交通規則依規定行車及穿越人行道

桃園市警局統計，今年全市發生交通車禍死亡達78件，其中高齡者未依規定穿越人行道車禍死亡8人、騎機車車禍死亡17人及其他事故死亡5人，總共30人，高齡者車禍死亡案件占全市車禍死亡38.5%，歷年最高。

林樹國表示，為降低65歲以上高齡者車禍意外，市警局最近交通大執法，10個分局近日在各轄區最易肇事路段取締，納入執行婦老專案違規取締，加強高齡者駕照逾期、違規騎機車及未2段式左轉取締。市警局7月1日起，加強取締78歲以上駕照逾期未換照者，呼籲高齡長輩依規定換照，養成良好駕駛習慣，維護生命安全。

桃園市今年高齡者交通車禍死亡30件歷年最多，警方7月1日起加強取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，降低高齡者交通事故發生。記者曾增勳／翻攝
桃園市今年高齡者交通車禍死亡30件歷年最多，警方7月1日起加強取締78歲以上高齡者駕照逾期未換照，降低高齡者交通事故發生。記者曾增勳／翻攝

車禍 人行道 駕照

延伸閱讀

NBA／傳聯盟將要求提供病史 供第三方評估健康風險

好市多6元早餐神物「華麗吃法」曝光 網暴動：穿越了

測試通過才能上路 75歲高齡駕照30日到期！

測試通過才能上路 滿75歲換駕照30日到期

相關新聞

高齡30車禍死亡歷年最高 桃警7月1日取締78歲未換照

桃園市今年來交通車禍死亡案件攀高，高齡者未依規定穿越馬路、騎機車發生車禍意外死亡高達30人，歷年最高，最近10天仍發生2...

林智堅、潘孟安合體 屏東推三鐵行、竹市加碼好玩券

後疫情時代，國內旅遊市場朝向安心旅遊型態發展，新竹市長林智堅今與屏東縣長潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」...

北上合體鄭文燦拚國旅 潘孟安首推親子育樂遊

疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安兩名「五星首長」今天下午合體宣傳兩地旅遊優惠，6月先由屏東縣打...

竹市6個荔枝觀光果園20日開放採果 送體驗券享優惠

新竹是全台荔枝產地最北、產期最晚，今年產量比去年增加約2成，市府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園6月20日同步開放...

國中棒球隊性騷案 竹市府強調未來重整預留空間

新竹市一所國中棒球隊爆出性騷擾案，經市府成立調查小組於日前做出懲處，包括教育處長下台，校長、主任記過、教練解聘並解散球隊...

晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

原為桃園大飯店的晶悅國際飯店不堪疫情虧損，將於6月底正式吹熄燈號，飯店也把握最後時間，決定將飯店部分客房內的被單、床組與...

找好瓜！後龍西瓜地圖秒懂 西瓜節壓軸13日頭份登場

苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，鎮公所今年特別製作「西瓜地圖」，產地防偽標章50多戶農友資歷、種植區域等資料供參考，還加碼後龍...

最毒海岸線上萬噸毒垃圾清光 竹縣府1.1億做防護工程

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸遭傾倒有害廢棄物達20年，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署2018年補助新竹縣環保局7000...

高鐵桃園站打造感應式廁所 設溫水免治恆溫便座

高鐵桃園站完成地下一樓穿堂層北端廁所改造，打造全新感應式廁所，今天開放使用。廁所內不僅引進溫水洗淨的免治恆溫便座、自動沖...

受疫情影響小兒接種卡介苗 醫院詢問度增高

台灣從1965年起開始推廣接種卡介苗，近來因新冠肺炎疫情影響，衛生福利部桃園醫院指出，與往年相較之下詢問度的確變高，不過...

閒置空間變籃球場、遊具… 西濱聯絡道橋下 休憩新天地

新竹市南港里西濱聯絡道橋下空間超過25年未整理，環境雜亂，市府推動運動及休憩設施改善工程，昨天舉行完工啟用典禮，市長林智...

桃500元電子旅遊券 業者推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興方案推出1萬份面額500元的電子旅遊券，已有120家業者加入合作，不少業者看準電子旅遊券商機，紛紛推出...

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

影／大甲媽遶境顏清標將現身 今晚大甲溪橋有百萬煙火

台南市警局新一波人事異動 46人陞遷統一15日到職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。