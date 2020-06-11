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林智堅、潘孟安合體 屏東推三鐵行、竹市加碼好玩券

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳在地旅遊方案。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳在地旅遊方案。記者王駿杰／攝影

後疫情時代，國內旅遊市場朝向安心旅遊型態發展，新竹市長林智堅今與屏東縣潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳在地旅遊方案，屏東推出三鐵優惠，竹市也加碼6千份「500元好玩券」，力邀鄉親北至新竹、南到屏東，體驗在地慢活之旅。

林智堅說，他去年2月曾率隊前往屏東燈會，互相交流學習，這次為配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興三倍券，兩縣市攜手宣傳在地旅遊優惠，竹市府將加碼6千份「500元好玩券」，可在超過100家店全額抵用，並陸續推出小塹有約深度旅遊及為自由行和團客量身訂做的各種小旅行路線，請民眾拭目以待。

潘孟安說，屏東是觀光大縣，今特地帶來芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠。鐵定加碼部分，6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，不限制訂房渠道，統統加碼給來到屏東玩的旅客。

「鐵定貼心」部分，將補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助500元，每團獎助上限1萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。「鐵定好玩」則推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風。

市府城銷處說，竹市府額外加碼的6千份「500元好玩券」，遊客7月中只要入住與市府合作旅館，就能向旅館業者申請，能於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費。

城銷處表示，近日觀光局公布全台最新10大旅遊熱點，新竹漁港名列其中，另外，竹市也有許多歷史建築古蹟與美食，包括動物園、越夜越熱鬧的「東門市場」及大小朋友都愛的青青草原溜滑梯、魚鱗天梯，賞蟹步道、新竹左岸等打卡熱點，市府將與各大旅宿業、餐飲、商家合作，歡迎民眾在暑假時帶著「三倍券」遊竹市。

林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳在地旅遊方案。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人端出新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳在地旅遊方案。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人大力宣傳在地旅遊方案與特產。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人大力宣傳在地旅遊方案與特產。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人大力宣傳在地旅遊方案與特產。記者王駿杰／攝影
林智堅與潘孟安在市立動物園合體，兩人大力宣傳在地旅遊方案與特產。記者王駿杰／攝影

屏東縣 新竹 潘孟安 林智堅

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