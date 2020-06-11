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段樹文遞補桃市議員 心痛92歲母親記憶停留在監獄會客

中央社 / 桃園11日電
以無黨籍身分遞補桃園市議員的段樹文受訪表示，現在他不但積極投身公益事業，更接任八德區宮廟主委，盼透過宗教力量推動社會公益，對於曾經荒唐的過去，他說「沒有那些過去，我怎麼知道我要什麼。」中央社
以無黨籍身分遞補桃園市議員的段樹文受訪表示，現在他不但積極投身公益事業，更接任八德區宮廟主委，盼透過宗教力量推動社會公益，對於曾經荒唐的過去，他說「沒有那些過去，我怎麼知道我要什麼。」中央社

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，二審宣判當選無效定讞，將由八德選區的落選頭無黨籍段樹文遞補，曾名列十大槍擊要犯的段樹文出獄後投身公益，以行動助人也改變自己人生。

段樹文今天接受中央社記者訪問表示，17歲時就因犯案入獄，年輕的他愛玩講義氣，只想做些轟轟烈烈的大事，一步步犯了許多錯，知名度高的他常成為警方關切對象，甚至成為台灣十大槍擊要犯之一，但時間的歷練讓他看清了所謂的「江湖」，「人家叫你一聲老大又如何」，傷心的還是家人。

段樹文不諱言曾多次進出牢獄服刑20多年的「黑歷史」，他說，高齡92歲的母親因為記憶力衰退，每次見面總抱怨兒子很久沒有回家看她，「因為媽媽的記憶停留在監獄會客的時光」，他心痛極了，讓媽媽流那麼多眼淚，深深懊悔年輕時的不孝順。

段樹文表示，決心改變的他，這幾年已經習慣一個人出門，他已經不在乎他人的眼光，要叫他什麼，現在他不但積極投入社會公益事業，更接任八德區霄裡玉元宮主任委員，希望透過宗教的力量推動社會公益。

對於荒唐的過去，他說，「沒有那些過去，我怎麼知道我要什麼。」

段樹文指出，家中有10個兄弟姐妹，都很會讀書有成就，就只有他最愛玩，從事軍職的父親對家人管教嚴格，對他的期望也很大，但父親經常因工作關係不在家，但父親倒下時他在服刑，只能在戒護員警的陪同下，戴著手銬腳鐐回家上香，「那時真的很痛恨自己。」

對於未來，段樹文表示，他是政治素人，會尋求對地方有政治經驗的人來擔任服務團隊，因為父親自中國大陸來台從事軍職，他是別人說的「外省人第二代」，他不願介入藍綠紛爭而選擇以無黨派的身分參政，因為民眾的權益及生活才是最重要的。

段樹文說，透過人生經歷，讓他深感孝順的重要，因此在競選時就提出在各年級推動「孝行獎」，因為「不會讀書沒關係，我以前也不喜歡讀書，知道孝順就好」，上任後會配合桃園市政府教育局從八德區開始，再逐漸擴展到全市，希望以他錯誤的前半輩子，燃起新的後半輩子。

槍擊 段樹文

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