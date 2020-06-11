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綠推221位台中市民就能提案公投？藍搖頭：搞死公務員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議會法規委員會今天審議「台中市公民投票自治條例修正草案條文」，藍綠都有共識，提案、連署門檻都要放寬，綠營提案比照母法，221人就能提案，3.3萬人就能連署過關。藍營議員楊正中（左）認為，這樣的人數里長提案都能過關，公投案沒完沒了，強烈反對。記者喻文玟／攝影
台中市議會法規委員會今天審議「台中市公民投票自治條例修正草案條文」，藍綠都有共識，提案、連署門檻都要放寬，綠營提案比照母法，221人就能提案，3.3萬人就能連署過關。藍營議員楊正中（左）認為，這樣的人數里長提案都能過關，公投案沒完沒了，強烈反對。記者喻文玟／攝影

台中市議會法規委員會今天審議「台中市公民投票自治條例修正草案條文」，藍綠都有共識，提案、連署門檻都要放寬，但究竟要放多寬？

綠營議員主張比照中央母法，等於221人就能提案，3.3萬人就能連署過關。藍營議員認為，此舉會搞死基層公務員，且一次公投耗費1.1億元，最後折衷決議「提案千分之一、連署人數百分之三」，將送大會二、三讀。

民政局提案的版本是參考台北、宜蘭的中間值，局長吳世瑋表示，建議公民投票案提案人數，參考台北市千分之一以上、宜蘭千分之三，台中建議千分之二、4428人；連署人數也參考台北、宜蘭中間值，建議是總選舉人數百分之三點五以上，約7.7萬人。

提案的綠營議員張家銨、周永鴻表示，民政局版本缺乏科學根據，新竹市修自治條例比照中央母法人數，很有勇氣；綠營黃守達覆議，提案門檻低，連署的母法百分之一點五，台中要有3.3萬人，不一定很容易。

國民黨議員楊正中說，上次台中市長選舉人總數221萬2789人換算，221人就能成案，任何一名里長提案人數都能超過，公投案沒完沒了，不贊成萬分之一；議員陳文政、林汝洲也說，一場公投成本1.1億元，221人提案就要連署，太離譜。

國民黨李中也反對依照母法，他說，每名議員都近萬票選出，串聯一下連署沒問題，建議參考台北市折衷「提案千分之一、連署人數百分之三」，最後藍、綠都沒意見，將送大會二、三讀。

台中市 公投

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