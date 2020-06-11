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稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

北上合體鄭文燦拚國旅 潘孟安首推親子育樂遊

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠，雙方互贈特色伴手禮。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠，雙方互贈特色伴手禮。記者張裕珍／攝影

疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦屏東縣潘孟安兩名「五星首長」今天下午合體宣傳兩地旅遊優惠，6月先由屏東縣打頭陣，推出「一晚好玩，兩晚更好玩」的住宿、團遊好康，7月則由桃園接棒，推出「免費一日遊」與「夜市券加倍送」吸客。潘孟安也大力邀約鄭文燦7月南下參與全中運開幕，順便來趟親子育樂遊。

潘孟安今天率市府團隊北上旋風拜會5個縣市推廣觀光，第4站來到桃園市政府，與同為五星首長的鄭文燦相見歡，兩地縣市府團隊都擺出經典農產與推薦遊程圖卡，相互拉抬宣傳，鄭文燦最後致贈蜂蜜、東方美人茶等在地農產給潘，潘孟安也回贈巧克力與花襯衫等伴手禮，潘還打趣地跟鄭文燦說「巧克力記得留給夫人吃」，要瘦身成功！

潘孟安說，屏東爭取國旅觀光整合推出三鐵方案，「鐵定加碼」為住宿合作旅宿可享美食優惠、場館門票與特惠伴手禮等，「鐵定貼心」補助10人以上團體行程，住2晚搭配景點每人獎500元，「鐵定好玩」則設計75套主題遊程，歡迎大家遊訪國境之南，上述優惠將從6月1日起一路到7月15日為止，至於7月15日後預計將會有第二波加碼。

鄭文燦也介紹桃園旅遊好康，7月起到桃園合法旅宿住一晚，可獲市府加贈免費一日遊，包含遊覽車接送、午餐、景點門票或DIY體驗，另7月17日起至26日憑200元振興券可兌換400元桃園夜市券，可到中壢、桃園、龍潭與八德興仁花園等4大夜市使用，

「希望降低大家旅遊負擔、增加旅遊樂趣！」鄭文燦也說，展開防疫新生活後，歡迎民眾到桃園國境之門、屏東國境之南旅遊，喜歡屏東山川琉璃吊橋的旅客，到桃園可來走新溪口吊橋，喜歡桃園大溪老街氣氛的，不妨走訪屏東恆春古城，處處都精彩。

潘孟安今天一連走訪5個縣市推廣國旅，他說，這5個縣市就占了台灣一半的人口，希望大家從國境之南開始展開防疫新生活，未來將持續與中彰投等縣市交流拚觀光。

疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
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疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影
疫情趨緩，縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安2名「五星首長」今天下午合體宣傳2地旅遊優惠。記者張裕珍／攝影

屏東縣 鄭文燦 潘孟安

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