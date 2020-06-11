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台電推節電 竹縣節電有成去年獲413萬元補助

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台電公司新竹區營業處今天到新竹縣政府，邀請縣長楊文科（左二）和「節電大使」郭子綺（右）共同推廣節電與用電安全重要性。記者陳斯穎／攝影
台電公司新竹區營業處今天到新竹縣政府，邀請縣長楊文科（左二）和「節電大使」郭子綺（右）共同推廣節電與用電安全重要性。記者陳斯穎／攝影

台電公司新竹區營業處走遍新竹縣13鄉鎮，去年舉辦70多場節電宣導活動，各鄉鎮皆達節電成果，竹北市在去年節電率更達17.29%，台電今年也因應疫情無法辦理聚眾活動，啟動節電巡迴列車，深入地方拜訪鄉鎮市長及民代，今天最後一站來到新竹縣政府，邀請縣長楊文科和「節電大使」郭子綺共同推廣節電與用電安全重要性，及對企業祭出的電費紓困措施。

楊文科表示，為達到節能減碳，產發處也辦理多項活動與計畫，去年舉辦「村里節電大車拚」活動，共117個村里獲節電補助，總計413萬多元；今年也辦理住商節能設備汰換、住宅家電冷氣機及電冰箱汰舊，共同努力節能減碳。為協助受疫情衝擊企業早日恢復營運，台電也祭出企業電費紓困措施，歡迎業者向台電申請。

去年參加「村里節電大車拚」評比的新埔鎮照門里，獲節電率達3%至5%銀獎，里長劉華柱表示，為推廣節能，也鼓勵里民多使用節能燈、汰換老舊冷氣與冰箱，提高節電，去年多個里因節電有成獲得共約15萬元的獎金，里辦公室也將獎金以辦活動方式回饋給里民。

台電新竹區處長楊顯輝指出，因應疫情，台電也祭出企業電費紓困措施，電費緩繳期限延長至4個月，而今年3月1日起至9月30日，營業額減少達15％的企業，低壓用戶電費打9折，每月電費減免上限10萬元；營業額減少達50％的企業，低壓用戶電費打7折，每月電費減免上限30萬元。

電力高壓用戶可申請暫停部分契約容量，且於明年6月30日前申請恢復，即免收紓困方案適用期間的供電設備維持費，而營業額減少達50％的企業，每一電號再減免30％電費，每月減免上限300萬元。

節電 台電 新竹

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