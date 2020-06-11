桃市國小畢業典禮別出心裁 一封家書讓畢業生們哭了

畢業季將至，桃園市許多國小精心設計畢業典禮活動橋段，讓孩子們留下深刻回憶。楊梅區楊心國小以「家書」為主題，每名畢業生能拿到一封父母給的信，不少孩子們看到家書感動不已、頻頻拭淚，另還有馬場體驗、創意MV、穿著空姐空少制服等創意橋段。

六月畢業季來臨，桃園市各國小於6月24日起陸續辦理畢業典禮，各校發揮創意巧思，策畫出一場場別出心裁的畢業典禮，為邁向下一階段國中旅程留下美好回憶。蘆竹區龍安國小師生聯手打造專屬畢業MV，讓每位畢業生依畢業歌曲的意境，創作手繪圖畫並搭配畢業生的歌聲，形成獨一無二的畢業歌曲ＭＶ「起飛」。

楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書，在畢業典禮過程中，全體畢業生一同啟開家書，該橋段學生認真閱讀書信內容，看著父母給予的鼓勵與期許，更有許多人感動落淚。