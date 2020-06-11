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桃市國小畢業典禮別出心裁 一封家書讓畢業生們哭了

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書。圖／桃園市政府教育局提供
楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書。圖／桃園市政府教育局提供

畢業季將至，桃園市許多國小精心設計畢業典禮活動橋段，讓孩子們留下深刻回憶。楊梅區楊心國小以「家書」為主題，每名畢業生能拿到一封父母給的信，不少孩子們看到家書感動不已、頻頻拭淚，另還有馬場體驗、創意MV、穿著空姐空少制服等創意橋段。

六月畢業季來臨，桃園市各國小於6月24日起陸續辦理畢業典禮，各校發揮創意巧思，策畫出一場場別出心裁的畢業典禮，為邁向下一階段國中旅程留下美好回憶。蘆竹區龍安國小師生聯手打造專屬畢業MV，讓每位畢業生依畢業歌曲的意境，創作手繪圖畫並搭配畢業生的歌聲，形成獨一無二的畢業歌曲ＭＶ「起飛」。

楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書，在畢業典禮過程中，全體畢業生一同啟開家書，該橋段學生認真閱讀書信內容，看著父母給予的鼓勵與期許，更有許多人感動落淚。

大園區后厝國小雖然因疫情取消單車環島活動，但畢業典禮當日仍有馬場體驗活動，帶領學生認識馬的生活習性，並讓學生體驗騎馬，有著「馬到成功」的意涵；陳康國小辦理「小小空姐空少航空特色畢業典禮」，以「飛往未來的的客機」為主題，所有學生及導師穿著機師、空姐服裝入場，活動當中穿插空姐舞及非洲鼓等表演，祝福學生航向未來。

楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書，該橋段讓學生感動落淚。圖／桃園市政府教育局提供
楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書，該橋段讓學生感動落淚。圖／桃園市政府教育局提供
陳康國小辦理「小小空姐空少航空特色畢業典禮」，以「飛往未來的的客機」為主題，所有學生及導師穿著機師、空姐服裝入場，祝福學生航向未來。圖／桃園市政府教育局提供
陳康國小辦理「小小空姐空少航空特色畢業典禮」，以「飛往未來的的客機」為主題，所有學生及導師穿著機師、空姐服裝入場，祝福學生航向未來。圖／桃園市政府教育局提供
楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書。圖／桃園市政府教育局提供
楊梅區楊心國小畢業典禮以「家書」為主題，讓父母將給子女的祝福化成書信，每名畢業生可以拿到一封屬於自己且彌封好的家書。圖／桃園市政府教育局提供

畢業典禮 空姐

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