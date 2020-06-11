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竹市6個荔枝觀光果園20日開放採果 送體驗券享優惠

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供
新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供

新竹是全台荔枝產地最北、產期最晚，今年產量比去年增加約2成，市府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園6月20日同步開放採果，並推出入場體驗券，各園限量150張，28日前使用可享50元優惠，邀大家來體驗採果樂趣及品嘗鮮甜美味的荔枝。

副市長沈慧虹及市農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘、荔枝產銷班長王明源等人，一起在擁有百年荔枝樹及傳承5代的蔡明風觀光果園開採荔枝，啟動「農遊採果 荔即行動」活動，沈慧虹說，全台荔枝產地最北端就是新竹，保存許多百年荔枝老樹，產期也最晚，愛吃荔枝別錯過，否則要再等1年。

陳全桂說，新竹市的荔枝有黑葉、糯米、桂味3種，以黑葉荔枝為大宗，果肉結實，甜中帶點微酸；糯米荔枝肉質潤滑、細核，果肉很甜又有糯米般的ＱＱ口感，桂味荔枝是王班長及少數班員特有產物，帶有桂花味。

市府產發處指出，全市荔枝種植面積15公頃，產量約5萬台斤，今年因氣候穩定，市府與市農會也提前防治荔枝椿象等病蟲害，產量比去年增加約2成，果實圓潤飽滿，口感鮮甜果肉厚實為最大特點。

產發處指出，今年受新冠肺炎影響，消費習慣改變，因荔枝產期短，為鼓勵民眾支持在地農業，6月20日起開放全市6處荔枝觀光果園採果，並推出促銷優惠活動，20日至28日入園1人收取100元，可獲得1張入場體驗券，各園限量150張，入園採果可享用新鮮荔枝，憑券購買享有50元優惠，歡迎大家把握時間來享受採果樂趣。

產發處提醒，市農會輔導的6處荔枝觀光果園位於中華、玄奘大學及青草湖附近，沿途插有旗幟，可沿指示開車前往，詳情可電洽市農會推廣部03-5385254。

新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供
新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供
新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供
新竹市政府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園20日同步開放採果，並推出入場體驗券可享優惠。圖／市府提供

新竹 新冠肺炎

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