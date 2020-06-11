快訊

高雄市代理市長確定了！ 市府前秘書長楊明州接任

防疫新生活關懷據點共餐鬆綁 苗栗老人好開心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣社區關懷據點共餐不只是共餐，大受歡迎，防疫新生活鬆綁，苗栗縣長徐耀昌宣布即日起恢復。圖／本報資料照片
苗栗縣社區關懷據點共餐不只是共餐，大受歡迎，防疫新生活鬆綁，苗栗縣長徐耀昌宣布即日起恢復。圖／本報資料照片

苗栗縣有130多個社區關懷據點辦理共餐，不用在家吃飯配電視，也最受到老人歡迎，因受到疫情影響，不是停辦就是改裝便當回家各自享用，縣長徐耀昌今天在臉書宣布恢復共餐，許多據點老人都開心，可以重享一起吃飯的樂趣。

徐耀昌今天在臉書指出，疫情逐漸趨緩，為了順利恢復正常生活，縣府多項防疫措施鬆綁，也提醒鄉親保持社交安全距離，或戴口罩、肥皂勤洗手，做好個人防護，防疫新生活陸續解封，包括社區關懷據點恢復共餐、校園戶外場地開放、校園場館開放租借、大型免費健康篩檢將陸續推出、藝文活動7月起陸續辦理，及八大行業有條件復業。

縣政府社會處指出，全縣社區關懷據點150多處，疫前130多處有共餐，共餐不只是共餐，最主要是年輕人白天外出工作，不要讓老人在家吃飯配電視，而是走出來與人互動，並把健康需求帶進據點，提供衛教、量血壓等健康小站服務，也可唱卡拉OK、玩桌遊、寫書法、畫畫等，老人在據點不會無聊，延緩老化速度，共餐即日起全面開放，不過，仍要求必須保持安全距離，或是採取適當防護措施。

苗栗縣社區關懷據點共餐不只是共餐，大受歡迎，防疫新生活鬆綁，苗栗縣長徐耀昌宣布即日起恢復。圖／擷自臉書「徐耀昌加油讚」粉絲專頁
苗栗縣社區關懷據點共餐不只是共餐，大受歡迎，防疫新生活鬆綁，苗栗縣長徐耀昌宣布即日起恢復。圖／擷自臉書「徐耀昌加油讚」粉絲專頁

徐耀昌 疫情 口罩

延伸閱讀

苗栗西湖溪整體營造完工…鋼橋形如蝦籠 後龍、銅鑼增色

國內首見鋼橋形如蟹籠 西湖溪整體環境營造計畫完工

最美日落大道打造台61最美驛站 徐耀昌：留住遊客賺錢

徐耀昌：罷韓已是事實 只能尊重高雄市的民意

相關新聞

桃市國小畢業典禮別出心裁 一封家書讓畢業生們哭了

畢業季將至，桃園市許多國小精心設計畢業典禮活動橋段，讓孩子們留下深刻回憶。楊梅區楊心國小以「家書」為主題，每名畢業生能拿...

竹市6個荔枝觀光果園20日開放採果 送體驗券享優惠

新竹是全台荔枝產地最北、產期最晚，今年產量比去年增加約2成，市府與市農會今天促銷荔枝，全市6個觀光果園6月20日同步開放...

國中棒球隊性騷案 竹市府強調未來重整預留空間

新竹市一所國中棒球隊爆出性騷擾案，經市府成立調查小組於日前做出懲處，包括教育處長下台，校長、主任記過、教練解聘並解散球隊...

晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

原為桃園大飯店的晶悅國際飯店不堪疫情虧損，將於6月底正式吹熄燈號，飯店也把握最後時間，決定將飯店部分客房內的被單、床組與...

找好瓜！後龍西瓜地圖秒懂 西瓜節壓軸13日頭份登場

苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，鎮公所今年特別製作「西瓜地圖」，產地防偽標章50多戶農友資歷、種植區域等資料供參考，還加碼後龍...

最毒海岸線上萬噸毒垃圾清光 竹縣府1.1億做防護工程

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸遭傾倒有害廢棄物達20年，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署2018年補助新竹縣環保局7000...

高鐵桃園站打造感應式廁所 設溫水免治恆溫便座

高鐵桃園站完成地下一樓穿堂層北端廁所改造，打造全新感應式廁所，今天開放使用。廁所內不僅引進溫水洗淨的免治恆溫便座、自動沖...

受疫情影響小兒接種卡介苗 醫院詢問度增高

台灣從1965年起開始推廣接種卡介苗，近來因新冠肺炎疫情影響，衛生福利部桃園醫院指出，與往年相較之下詢問度的確變高，不過...

閒置空間變籃球場、遊具… 西濱聯絡道橋下 休憩新天地

新竹市南港里西濱聯絡道橋下空間超過25年未整理，環境雜亂，市府推動運動及休憩設施改善工程，昨天舉行完工啟用典禮，市長林智...

桃500元電子旅遊券 業者推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興方案推出1萬份面額500元的電子旅遊券，已有120家業者加入合作，不少業者看準電子旅遊券商機，紛紛推出...

桃園市社區觀摩恢復 擴大縣市互惠旅遊

防疫大解封，桃園市政府宣布即日起恢復社區及團體觀摩活動，但須配合防疫旅遊規範，市府籌畫縣市互惠旅遊，鼓勵鄰里長、社團到外...

橫山砸2千萬改善竹35線 7月完工

新竹縣橫山鄉竹35線道路連接省道台3線與縣道122號，沿途有內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區，並連結橫山與尖石、五峰...

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

阿中部長為此事 周六將二度訪台南

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。