防疫新生活關懷據點共餐鬆綁 苗栗老人好開心

苗栗縣有130多個社區關懷據點辦理共餐，不用在家吃飯配電視，也最受到老人歡迎，因受到疫情影響，不是停辦就是改裝便當回家各自享用，縣長徐耀昌今天在臉書宣布恢復共餐，許多據點老人都開心，可以重享一起吃飯的樂趣。

徐耀昌今天在臉書指出，疫情逐漸趨緩，為了順利恢復正常生活，縣府多項防疫措施鬆綁，也提醒鄉親保持社交安全距離，或戴口罩、肥皂勤洗手，做好個人防護，防疫新生活陸續解封，包括社區關懷據點恢復共餐、校園戶外場地開放、校園場館開放租借、大型免費健康篩檢將陸續推出、藝文活動7月起陸續辦理，及八大行業有條件復業。