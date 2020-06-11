新竹縣府辦海岸防護工程 防止國土流失
新竹縣環保局今年3月完成清除鳳鼻隧道西側海岸非法棄置物，後續為避免海岸受侵蝕，縣長楊文科今天表示，將辦理海岸防護工程，進行海岸侵蝕防治、防止國土流失。
楊文科說，環保局從民國107年起，陸續移除鳳鼻隧道西側海岸非法棄置物，在今年3月完工，共清除有害廢棄物約1萬3000多噸，為保護海岸，將在西側海岸流失較為嚴重的新豐掩埋場海岸段，辦理海岸防護工程。
楊文科指出，由於新豐海岸漂沙方向由北往南，長期缺乏海岸輸沙補助，再加上突出海岸地形，易形成波浪能量集中現象，加速侵蝕海岸沙灘與灘崖崩落災害，防護工程將採用天然材料，以柔性工法，降低工程措施對海岸生態環境影響。
工務處表示，防護工程作業將施作「拋石護岸」長度520公尺，降低海岸侵蝕災害，減輕波浪衝擊崖腳堤趾負擔，也會進行「疏濬養灘工作」，預定由頭前溪口沙洲供應，約10萬立方公尺養灘土砂。
工務處指出，未來，將設置「潛沒式離岸突堤」4座，並配合進行人工養灘作業，以加強沙灘穩固與減緩養灘粒料流失。
工務處表示，在工程疏濬運土期間，施工車預定行經新月沙灣、崇義、尚義海岸高灘，將針對沙灘遊憩景點，進行動線管制及交維設施，施作施工便道。施工期間會進行揚塵抑制措施，降低施工對民眾困擾。
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