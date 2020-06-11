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國中棒球隊性騷案 竹市府強調未來重整預留空間

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
受害者家屬今天在立委陪鄭正鈐陪同下開記者會，對市府調查過程、結果與懲處作法大為不滿，認為懲處草率，要求給真相，並還給學生乾淨打球空間。記者王駿杰／攝影
受害者家屬今天在立委陪鄭正鈐陪同下開記者會，對市府調查過程、結果與懲處作法大為不滿，認為懲處草率，要求給真相，並還給學生乾淨打球空間。記者王駿杰／攝影

新竹市一所國中棒球隊爆出性騷擾案，經市府成立調查小組於日前做出懲處，包括教育處長下台，校長、主任記過、教練解聘並解散球隊；但受害者家屬今天在立委陪鄭正鈐陪同下開記者會，對市府調查過程、結果與懲處作法大為不滿，認為懲處草率，要求給真相，並還給學生乾淨打球空間。

市府回應指出，該事件經渲染造成標籤化的影響，為保護孩子，解散球隊是不得不做的緊急處置，除了全面進行學生輔導工作，更全面檢視及檢討各校體育團隊的管理制度。另外，原球隊的小球員，市府會尊重孩子及家長意願，協助安排是否留在原校、原班級，輔導轉學至其他的球隊，維護打球的權益。市府會致力重整管理輔導的機制，建立更完善的教練評選、體育班考核制度，早日重建球隊也是市府的期待。

被害人姊姊說，本案調查過於草率，若只是單純性騷案，為何會弄到教育處長下台？又馬上將球隊解散，大人犯錯為何要孩子承擔？站在被害人家屬立場，只希望能有真相，而不是剝奪孩子快樂打球的夢想，球隊的氣氛與風氣才是市府要整頓的，而非將球隊解散，當作沒這回事。

記者會後，新竹市議員劉康彥也在臉書ＰＯ文，表示認同市府解散球隊的做法，這是在教練解聘、校長離職，以及球隊管理制度未徹底檢討、重建前，不得不的「緊急處置」，不是永久無法復隊。一再開記者會不但法釐清真相，只會讓案情更加扭曲渲染。

劉康彥認為，該事件最大的問題是「球隊管理」與「青春期的孩子的性別教育」，呼籲應該找專業的心理輔導和教育單位、體育界有實務經驗的教練來研究。

記者會 體育 新竹

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