晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

原為桃園大飯店的晶悅國際飯店不堪疫情虧損，將於6月底正式吹熄燈號，飯店也把握最後時間，決定將飯店部分客房內的被單、床組與家具等物資捐出，歡迎各社福機構、基金會與安養中心洽詢，8日訊息一出，飯店每天都接到三、四十通洽詢電話，南至台中、北至新北的團體來索取，熱烈情況也超乎業者預期，才4天就快全數送出。

晶悅國際飯店是桃園老字號飯店，也是國際級觀光飯店，陪伴桃園人已經40個年頭，由於受疫情衝擊，住房率下滑，業者經整體考量3月間陸續向市府通報停用樓層、資遣員工等，並發布重訊，將於6月底全面結束營業，客房部門則提前於4月起停止營運。

晶悅國際飯店擁有388間客房，業者有感長期以來取之社會、回饋於社會的信念，8日在官方臉書發布消息，釋出部分客房內的民生物資捐贈給社福團體，包含被單、布巾、床組、傢俱、小家電等多元品項，歡迎社福機構、基金會、安養中心來電洽詢，不少網友紛紛留言肯定晶悅愛心不落人後，用最有意義的方式與大家說再見！

飯店人員說，消息一出連日洽詢電話踴躍，不少社福團體都提出需求，由於物資數量有限，加上品項規格不一，有些團體也會直接到飯店看物資現況，基本上，飯店客房一直營運到3月底，包括床單、毛巾或家具等都維持得很好，捐贈狀態都很不錯。

捐贈飯店客房內物品消息被熱烈轉傳，從台中、苗栗、桃園、新北等地的社福團體都向晶悅洽詢，飯店人員直呼「應接不暇」，由於目前客房部人力不足，仍在持續盤點剩餘物資與團體需求當中，已經快要全數送出，建議有需求的社福團體先致電晶悅國際飯店愛心專線03-3255688轉165詢問。

另，晶悅國際飯店餐廳將營運到6月底，包括晶悅軒粵菜料理、集饗樂自助百匯與幸福麥坊，飯店也推出4人同行1人免費等優惠活動，歡迎老顧客回訪，留下最後回憶。