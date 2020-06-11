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找好瓜！後龍西瓜地圖秒懂 西瓜節壓軸13日頭份登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，並有產地防偽標章供認證。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，並有產地防偽標章供認證。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，鎮公所今年特別製作「西瓜地圖」，產地防偽標章50多戶農友資歷、種植區域等資料供參考，還加碼後龍鎮景點，今年西瓜節壓軸將於13日下午3點30分，在頭份尚順育樂世界天橋下廣場登場，鎮公所歡迎全國民眾到後龍品嘗好瓜消暑。

後龍鎮因地質及天候條件適合，有西瓜、地瓜、花生「3寶」，西瓜種植面積約200公頃，正值盛產值，往年鎮公所都湧進大批詢問電話，指名購買後龍西瓜，公所今年特別製作西瓜地圖，包括瓜農的姓名、電話、資歷、種植區域等，提供索取或在公所網站下載，只要按圖索驥，就可以輕鬆找到正宗後龍西瓜。

鎮公所指出，公所2018年起推廣西瓜產地防偽標章，只要掃描標章QRcode即可知道生產履歷，打出品牌知名度，今年西瓜地圖50多戶農友都有標章，品質受監督有保證，西瓜地圖還介紹海角樂園、好望角、過港舊隧道、過港貝化石層、英才書院及客家圓樓等景點，民眾來後龍不只吃西瓜，還可以觀光旅遊。

此外，今年西瓜節的「西瓜遊樂園」主題活動，6月13日下午3點半在頭份市尚順育樂世界天橋下廣場舉辦，代言人藝人許富凱將出席，現場提供西瓜試吃、賣西瓜，買西瓜還可以搭乘西瓜小火車，西瓜節有「買西瓜、掃標章、抽好禮」的好康，掃描標章QRcode，填寫個人資料即可參加抽獎，7月17日在公所臉書粉絲專頁網路直播抽獎，活動詳情電話037-722181洽詢。

苗栗縣後龍鎮西瓜出名，鎮公所製作「西瓜地圖」供按圖索驥找好瓜。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮西瓜出名，鎮公所製作「西瓜地圖」供按圖索驥找好瓜。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，並有產地防偽標章供認證。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍鎮西瓜又大又甜，並有產地防偽標章供認證。記者范榮達／攝影

網路直播 遊樂園 客家圓樓

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