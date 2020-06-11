最毒海岸線上萬噸毒垃圾清光 竹縣府1.1億做防護工程

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸遭傾倒有害廢棄物達20年，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署2018年補助新竹縣環保局7000多萬元進行移除工程，歷經近2年終於清除完畢，後續再爭取到經濟部水利署補助總經費1億1756萬元，將辦理加強海岸防護工程，工期270日曆天，如招標作業順利，預計明年4月可竣工。

縣府表示，環保局2018年開始移除遭非法棄置的廢棄物，今年4月已完成清除集塵灰等有害廢棄物約1.3萬餘公噸，並設有石籠工程，避免後續西側海岸受到侵蝕。

此外，針對國土嚴重流失處加強侵蝕防護，工務處也爭取到經濟部水利署核定工程總經費1億1756萬元，辦理新豐垃圾掩埋場的西側海岸防護工程，已在今年5月底上網公告招標，工程日曆天270日。

縣長楊文科表示，由於新豐海岸漂沙方向由北往南，長期缺乏海岸輸沙補助，再加上突出海岸地形，易形成波浪能量集中現象，加速侵蝕海岸沙灘與灘崖崩落災害，為完善海岸環境問題，本工程可以提高海岸防護，並採用天然材料以柔性工法，降低工程措施對海岸生態環境的影響，達到海岸侵蝕防治、防止國土流失的目標。

工務處表示，此計畫針對新豐垃圾掩埋場西側的海岸段抑制波浪溯上、堤趾沖刷加劇灘崖崩塌等問題，主要有3個防護工程作業，施作「拋石護岸」長度520公尺，降低海岸侵蝕災害，減輕波浪衝擊崖腳堤趾負擔；「疏濬養灘工作」預定由頭前溪口沙洲供應，約10萬立方公尺養灘土砂；布設「潛沒式離岸突堤」4座，配合在其海側進行人工養灘作業，加強沙灘穩固與減緩養灘粒料流失。

工務處表示，在施工期間，施工車預定行經新月沙灣、崇義、尚義海岸高灘，也會針對沙灘遊憩景點有具體動線管制及交維設施佈置，施作施工便道，並進行揚塵抑制措施，降低施工對民眾的困擾。