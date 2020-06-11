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高鐵桃園站打造感應式廁所 設溫水免治恆溫便座

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
當廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟，整齊兼具實用性。記者高宇震／攝影
當廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟，整齊兼具實用性。記者高宇震／攝影

高鐵桃園站完成地下一樓穿堂層北端廁所改造，打造全新感應式廁所，今天開放使用。廁所內不僅引進溫水洗淨的免治恆溫便座、自動沖水馬桶，更配備感應式洗手台，將自動泡沫給皂機、水龍頭、烘手機合而為一，洗手、烘乾一次完成，大幅降低旅客接觸感染風險。

高鐵公司表示，此次完成的感應式廁所，特別採用全齡通用化設計，融合暖色系與木質感的簡約裝潢，營造出柔和優雅的舒適氛圍；建材挑選更採用高規格、具抗菌功能的特殊材質與設備。不僅全面採用消臭抗菌防火壁板，能幫助有機物分解、消除異味，每個廁間更備有獨立排氣功能，可迅速消除異味；另外，貼心設計，當廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟，整齊兼具實用性。

桃園站為國內外旅客往返機場、轉乘接駁的重要地點，具有銜接國門形象的重要角色。高鐵公司為提供更優質的服務，特別利用防疫期間投入廁間改造，將女廁由原本3個廁間增為8個座式廁間；男廁內的小便斗也從原本2座增為5座，同時增加洗手台數量達各4座。男女廁內皆設有嬰兒尿布台及座椅，另新增一間多功能的親子廁所，因應疫情過後逐步復甦的旅客使用需求。

台灣高鐵公司於桃園站率先進行廁所改造，未來更將逐步提升各站廁所功能。高鐵桃園站長王稔慈表示，端午節將至，桃園站仍維持全車對號座，相關防疫措施配合疫情指揮中心，如果有維持社交距離，可站著用餐，進站搭車仍須配戴口罩。

感應式廁所配備感應式洗手台，將自動泡沫給皂機、水龍頭、烘手機合而為一，洗手、烘乾一次完成，大幅降低旅客接觸感染風險。記者高宇震／攝影
感應式廁所配備感應式洗手台，將自動泡沫給皂機、水龍頭、烘手機合而為一，洗手、烘乾一次完成，大幅降低旅客接觸感染風險。記者高宇震／攝影

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