受疫情影響小兒接種卡介苗 醫院詢問度增高

台灣從1965年起開始推廣接種卡介苗，近來因新冠肺炎疫情影響，衛生福利部桃園醫院指出，與往年相較之下詢問度的確變高，不過桃園醫院兒科護理師劉珮芬提醒，注射卡介苗好處很多，但有些罕見疾病、特殊狀況的民眾不宜施打。

桃園醫院表示，台灣屬結核病較盛行地區，經統計，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎的風險，比已接種者增加47倍，雖然不能完全預防結核桿菌感染，但對高死亡率、易造成終身殘疾的結核性腦膜炎等，有85%以上的保護力。因此目前規定嬰兒滿5至8個月，體重應達2500公克以上者就應接受卡介苗注射，現今65歲以下民眾有約9成皆有施打過。

不是每個新生兒都適合施打卡介苗，兒科護理師劉珮芬指出，有些罕見疾病需多加留意，如先天遺傳疾病-嚴重複合型免疫缺乏症（SCID），每10萬人發生率約為１.４例，此類新生兒若接種卡介苗，會感染結核菌進而產生後遺症或死亡。她建議，家長若先替寶寶進行篩檢，確定一切正常後再讓寶寶接種卡介苗，會更為安全。

劉珮芬補充，對疫苗任何成分曾發生嚴重過敏、嚴重濕疹、免疫功能不全、愛滋病毒感染、孕婦等都為接種禁忌，另外，正在發燒或患有急性中重度疾病、疑似結核病人、麻疹及水痘感染或母親為愛滋病毒感染者，則須暫緩施打。

為配合疫苗接種政策，桃園醫院卡介苗門診，於每月第一周的星期一下午2點至4點開設，先經小兒科醫師評估寶寶健康狀況後，再由門診受過專業卡介苗接種訓、持有接種合格證書的護理師施打。桃園醫院提醒，受疫情影響，家長讓寶寶施打卡介苗的意願提高，為避免耗時等待，建議家長們可於前次施打疫苗時先預約，或打電話到醫院預約。