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桃園寶貝潛能發展中心手作香包粽 盼外界捐款支持

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，歡迎大眾捐款。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，歡迎大眾捐款。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供

受疫情影響，不少社福機構來自大眾捐款銳減，桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，民眾只要單筆捐款1200元或每月捐款100元持續1年，即可獲贈1只香包粽，中心還貼心與桃園大廟景福宮攜手合作，每只手工香包粽都會在景福宮「過火」，讓民眾佩戴時加倍安心。

桃園寶貝潛能發展中心去年9月成立寶貝夢想起飛工作坊，主要為身心障礙成人提供職前訓練場域，學習簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪技藝。工作坊成員取名為「勇寶貝」，是希望期許學員們不僅「勇敢」，並能成為社會上有「用」的人，未來能盡早融入社會，實踐自我價值。

工作坊社工督導吳美瑩說，對於身障者而言，手工縫紉是件困難的事，無論穿針線、剪裁、縫線、打結，每個步驟都需要訓練好幾個月，此次製作立體香包粽，除了要先學會縫紉，也要學習塞棉花和穿珠子，挑戰眼力也考驗手指細部動作，相當不容易。

桃園寶貝潛能發展中心今天也帶著勇寶貝們到桃園景福宮，將親自縫製的香包粽到廟內祈福過火，希望捐款者都能感受到他們的心意，也能幫助身障者完成自立生活的夢想，中心專線請洽03-3329319#225。

桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，今天也到景福宮過火，祈福平安順利。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，今天也到景福宮過火，祈福平安順利。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，今天也到景福宮過火，祈福平安順利。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽，今天也到景福宮過火，祈福平安順利。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能發展中心逢端午前夕，推出捐款送香包活動，請寶貝夢想起飛工作坊身障成員手工縫製香包粽。圖／桃園寶貝潛能發展中心提供

捐款 身障者

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