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有機肥加日照足 筍二代種出蘆竹甜筍王
桃園市蘆竹區公所今天下午舉辦今年蘆竹優質綠竹筍評鑑，吸引栽種綠竹筍的竹筍農40人，拿出自家生產的綠竹筍參加評鑑，評審根據外觀、色澤、甜度各項評比，筍農高建立栽種的綠竹筍以柔嫩度、甜度總分最高，獲評鑑為今年蘆竹甜筍王。
蘆竹區農會在蘆竹坑子、山腳、外社、五福里栽種綠竹筍面積大約100公頃，市府透過蘆竹區農會大力推廣綠竹筍，更配合推廣農事小旅行、在地產業帶動經濟效益，區長蔡志揚表示，綠竹筍是台菜料理上好食材，目前正值綠竹筍產季，歡迎民眾選購品嘗。
這項蘆竹優質綠竹筍評鑑，40名筍農提供自家栽種的綠竹筍參賽，由評審根據綠竹筍外觀、色澤及甜度、柔嫩度各項目進行評比，其中去年勇奪台灣北區綠竹筍評鑑亞軍的筍農高建立，最後獲得這次蘆竹評鑑優質綠竹筍冠軍，成為今年蘆竹甜筍王。
53歲的高建立說，他是筍農二代，自他父親起就種綠竹筍，他國小起就常幫忙種綠竹筍，之前長期駕駛大貨車工作，因為身體原因，近幾年回家栽綠竹筍，要種出優質綠竹筍，不能使用尿素化肥，要用有機肥料，加上日照要充足，增加竹筍甜度，他也參加本月中旬台灣北區綠竹筍評鑑比賽，希望打響蘆竹綠竹筍知名度。
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