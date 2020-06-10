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苗栗縣「有條件」開放酒店、舞廳復業 11日起受理申請
苗栗縣政府配合中央防疫指揮中心解禁鬆綁生活管制措施及因應防疫所需的停業命令，今天決定將「有條件」同意合法立案的酒店、舞廳復業，11日起受理業者提出復業申請，縣府將盡速排定聯合稽查行程，通過即可復業。
縣府工商發展處工商科指出，縣內共有32家立案業者，4月9日起因中央防疫所需發布停業命令；目前國內疫情趨緩，為配合中央防疫指揮中心解禁鬆綁生活管制措施及因應防疫所需的停業命令，苗栗縣政府將有條件同意合法立案的酒店、舞廳復業。
工商科表示，業者只要符合防疫、消防等相關規定，11日起可至工商科申請復業，縣府會盡速邀集衛生局、消防局等目的事業主管單位排定時程前往聯合稽查，通過後即可復業，呼籲業者務必事先做好完備的自主檢查後，再提出申請，以利加速作業流程。
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