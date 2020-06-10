國內首見鋼橋形如蟹籠 西湖溪整體環境營造計畫完工

苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮，為苗栗山、海線打造新的景觀亮點，其中西湖溪出海口的景觀鋼橋以「捕蟹籠」構想設計，造型是國內公共工程僅見，銅鑼段景觀橋以斜張橋連結兩側水岸，期盼營造親水、近水的優質空間。

西湖溪整體營造獲前瞻計畫補助，2018年1月動工，分別在銅鑼、後龍施設自行車景觀橋、水岸環境及自行車道，盼打造縣內觀光休憩新景點。

苗栗縣長徐耀昌、水利署第二河川局長楊人傑上午分別到兩地與鄉親共同上香祈福、剪綵慶賀落成啟用，場面熱絡。

縣府水利處長楊明鐃指出，後龍段景觀橋利用西湖溪海線鐵路舊橋墩打造，橋體採能抵抗海邊氣候的鋼構設計，外觀將民間傳統「蝦籠竹編工法」納入構想，讓人走在現代的鋼構橋上，也能感受到在地風情，

橋長215公尺、車道635公尺，完工後串連海線「綠光海風」自行車路線，騎士未來不需繞道西濱公路，可直接跨越西湖溪，在橋上還可欣賞夕陽沉入海底的美景。

銅鑼段利用舊農路打造自行車道，並將竹森橋、樟九大橋間的高灘地規畫成綠地公園，公園兩側施設全長約3620公尺的自行車道，並藉新設的斜張鋼橋連結東、西兩岸，沿岸綠化並施設照明，提供不分日夜的運動、打卡的新景點。