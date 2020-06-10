聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內首見鋼橋形如蟹籠 西湖溪整體環境營造計畫完工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍段景觀橋利用海線鐵路舊橋墩打造，橋體採能抵抗海邊氣候的鋼構設計，外觀將民間傳統「蝦籠竹編工法」納入構想。記者胡蓬生／攝影
後龍段景觀橋利用海線鐵路舊橋墩打造，橋體採能抵抗海邊氣候的鋼構設計，外觀將民間傳統「蝦籠竹編工法」納入構想。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮，為苗栗山、海線打造新的景觀亮點，其中西湖溪出海口的景觀鋼橋以「捕蟹籠」構想設計，造型是國內公共工程僅見，銅鑼段景觀橋以斜張橋連結兩側水岸，期盼營造親水、近水的優質空間。

西湖溪整體營造獲前瞻計畫補助，2018年1月動工，分別在銅鑼、後龍施設自行車景觀橋、水岸環境及自行車道，盼打造縣內觀光休憩新景點。

苗栗縣長徐耀昌、水利署第二河川局長楊人傑上午分別到兩地與鄉親共同上香祈福、剪綵慶賀落成啟用，場面熱絡。

縣府水利處長楊明鐃指出，後龍段景觀橋利用西湖溪海線鐵路舊橋墩打造，橋體採能抵抗海邊氣候的鋼構設計，外觀將民間傳統「蝦籠竹編工法」納入構想，讓人走在現代的鋼構橋上，也能感受到在地風情，

橋長215公尺、車道635公尺，完工後串連海線「綠光海風」自行車路線，騎士未來不需繞道西濱公路，可直接跨越西湖溪，在橋上還可欣賞夕陽沉入海底的美景。

銅鑼段利用舊農路打造自行車道，並將竹森橋、樟九大橋間的高灘地規畫成綠地公園，公園兩側施設全長約3620公尺的自行車道，並藉新設的斜張鋼橋連結東、西兩岸，沿岸綠化並施設照明，提供不分日夜的運動、打卡的新景點。

徐耀昌表示，後龍、銅鑼段景觀橋夜間都有地景照明，兼顧安全也創造美景，兩地車道附近都有觀光好去處，後龍段南端緊鄰知名景點好望角、海角樂園，往南還可到香火鼎盛的白沙屯拱天宮；到銅鑼段可到台灣客家文化館、九華山賞桐、賞杭菊，歡迎各地遊客騎自行車走訪苗栗山海線、感受不同風情。

銅鑼段利用舊農路打造自行車道，並藉新設的斜張鋼橋連結東、西兩岸的綠地公園。記者胡蓬生／攝影
銅鑼段利用舊農路打造自行車道，並藉新設的斜張鋼橋連結東、西兩岸的綠地公園。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮。記者胡蓬生／攝影

自行車 車道 徐耀昌

延伸閱讀

苗縣3校籃球隊創佳績 3企業挹注培訓基金

最美日落大道打造台61最美驛站 徐耀昌：留住遊客賺錢

徐耀昌：罷韓已是事實 只能尊重高雄市的民意

關說天經地義？徐耀昌震怒 為何民代不以為然？

相關新聞

影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補。段曾列十大槍擊要...

有機肥加日照足 筍二代種出蘆竹甜筍王

桃園市蘆竹區公所今天下午舉辦今年蘆竹優質綠竹筍評鑑，吸引栽種綠竹筍的竹筍農40人，拿出自家生產的綠竹筍參加評鑑，評審根據...

苗栗縣「有條件」開放酒店、舞廳復業 11日起受理申請

苗栗縣政府配合中央防疫指揮中心解禁鬆綁生活管制措施及因應防疫所需的停業命令，今天決定將「有條件」同意合法立案的酒店、舞廳...

國內首見鋼橋形如蟹籠 西湖溪整體環境營造計畫完工

苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮，為苗栗山、海線打造...

桃園模範兒童表揚 市長鼓勵多方探索做自己生命的導演

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區雙龍國小，出席「2020 模力四射 智德藝滿」模範兒童表揚活動，今年有881名獲表揚。鄭...

影／桃青年局4計畫6月開跑 千個實習名額助青年銜接職場

桃園市青年局為協助桃園青年銜接職場，今年暑假推出四大計畫，包含「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及...

桃市加碼500元電子旅遊券 鼓勵合作店家推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店...

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

桃園市國民黨籍7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補，段來歷不...

行動圖書車開進偏鄉傳遞知識 桃市圖今再增加一台

為了彌補偏鄉區域借書閱讀不易，桃園市立圖書館原有5台行動圖書車，在各地進行巡迴，今天在國際獅子會300A1區眾人的號召下...

影／清泉岡基地勇鷹機首度升空 軍事迷拍過癮

高教機「勇鷹」今天首度在台中清泉岡基地升空試飛，吸引軍事迷到場拍照，戰機也升空伴飛拍攝，軍事迷拍得很過癮。

洽公實名制個資最多存28天 鄭文燦今天公開示範銷毀

因應新冠肺炎疫情，桃園市自4月起實施洽公實名制，因應中央公布「實聯制措施指引」，最多存放28天，市府今天進行洽公實名制個...

橫山鄉投入2000萬經費改善竹35線 預計7月底完工

新竹縣橫山鄉道路主幹竹35線連接台三線與縣道122號，全長約11.5公里，沿途串聯內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區，...

熱門新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。