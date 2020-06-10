桃園模範兒童表揚 市長鼓勵多方探索做自己生命的導演

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區雙龍國小，出席「2020 模力四射 智德藝滿」模範兒童表揚活動，今年有881名獲表揚。鄭文燦強調每個孩子都是一個故事，他們的成就都值得效法。

鄭文燦頒獎給每一位學童和合影，恭喜他們在人生中踏出成功的第一步，期許大家都能夠努力扮演自己生命的導演，綻放璀璨的少年光譜。為了鼓勵學生勇於迎向挑戰，市府也特別準備「連結世界的100種新技術：跨領域科技改變人類的未來」一書作為獲獎禮物，書中說明人與人透過社群軟體連結、不同科技間互相融合，可以進行各種跨領域協作讓世界變得不一樣，也可以改變人類的未來，期勉各位同學努力實踐心中夢想，未來成為社會的優秀楷模。

鄭文燦說，今年因為新冠肺炎疫情關係市府停辦許多活動，6月疫情舒緩國內開始逐漸解封以後，已決定恢復重要的教育活動包括畢業典禮、畢業旅行、戶外教學、學校場地租借開放、暑假營隊，以及原本預計在4月舉辦的模範兒童表揚，希望讓所有入選的學生都可以親身體驗這個榮耀時刻，也藉由頒獎活動給予他們最大的鼓勵和肯定。

每位模範生都有出色的學習表現，霞雲國小林寶成雖在偏鄉卻是小小發明家，資訊方面展露才能，從四年級起連續兩年參與創意市集及程式競賽，分別贏得甲等、優等，還和學妹利用3D列印技術及Micro：bit程式設計版，製作一組與原住民泰雅射箭結合的「射箭瞄準器」，榮獲這學年桃園市國中小發明展優等，目前通過2020 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽的初審，要進行第二輪的複審，爭取國家代表隊資格參與世界賽，在電腦資訊展現長才，為學弟妹做良好的典範。