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影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
接獲劉茂群當選無效，將由「落選頭」遞補的消息，段樹文表示，相當感謝有機會讓他為民服務。記者陳夢茹／攝影
接獲劉茂群當選無效，將由「落選頭」遞補的消息，段樹文表示，相當感謝有機會讓他為民服務。記者陳夢茹／攝影

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補。段曾列十大槍擊要犯，出獄後改過自新投身公益，他表示，感謝讓他有機會為民服務，未來將在學校推行孝行獎、努力推動建設，讓大家看到他的改變。

段樹文回憶，入獄時還曾與民進黨前主席黃信介關在一起，當時黃苦勸他出來要好好讀書、做好事，但年少輕狂的段壓根聽不進去，更成為第一屆警政署十大槍擊要犯。入獄22年中，讓他漸漸發覺自己的行為不對，出獄後不過問江湖事，而是投身社會公益，還接任八德玉元宮主任委員，前年首度參選桃園市議員就繳出不錯的成績單。

接獲劉茂群當選無效，將由「落選頭」遞補的消息，段樹文表示，感謝判決讓他有機會發揚忠孝精神，競選時他曾提出要推行「孝行獎」，他就任後會從八德區開始施行，成效好的話再擴展到中壢區和平鎮區，一起服務不分地區。「不會讀書沒關係，我以前也不喜歡讀書，知道孝順就好」，他解釋，孝行獎將從國小和國中，各年級每班推出一位，幫助弱勢學生。

段樹文說，將孝順精神發揚光大是他對自己的期許，他也向神明發誓，地方上的建設他也會全力推動。談及不少民眾仍對他曾列十大槍擊要犯印象深刻，段樹文表示，他不怕別人知道他的過去，更直呼「沒有過去怎麼會有現在？」，他現在只想走一條更能充實自己的路，讓他的家人們能以他為傲。

被判當選無效的劉茂群，今天上午已在臉書發文向選民們致歉，服務處工作人員表示，劉已經做了很多屆，他們今天直到訊息公布前都還在準備服務資料，他們都很認真在為民服務，有不少選民也忿忿不平，無法置信劉當選無效，相當難過。

段樹文寫得一手好字，得知遞補消息後，他將此刻心情用寫下，並向選民道謝。記者陳夢茹／攝影
段樹文寫得一手好字，得知遞補消息後，他將此刻心情用寫下，並向選民道謝。記者陳夢茹／攝影
被判當選無效的劉茂群，服務處工作人員表示，劉已經做了很多屆，他們今天直到訊息公布前都還在準備服務資料，一直都很認真在為民服務。記者陳夢茹／攝影
被判當選無效的劉茂群，服務處工作人員表示，劉已經做了很多屆，他們今天直到訊息公布前都還在準備服務資料，一直都很認真在為民服務。記者陳夢茹／攝影

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