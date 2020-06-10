影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補。段曾列十大槍擊要犯，出獄後改過自新投身公益，他表示，感謝讓他有機會為民服務，未來將在學校推行孝行獎、努力推動建設，讓大家看到他的改變。

段樹文回憶，入獄時還曾與民進黨前主席黃信介關在一起，當時黃苦勸他出來要好好讀書、做好事，但年少輕狂的段壓根聽不進去，更成為第一屆警政署十大槍擊要犯。入獄22年中，讓他漸漸發覺自己的行為不對，出獄後不過問江湖事，而是投身社會公益，還接任八德玉元宮主任委員，前年首度參選桃園市議員就繳出不錯的成績單。

接獲劉茂群當選無效，將由「落選頭」遞補的消息，段樹文表示，感謝判決讓他有機會發揚忠孝精神，競選時他曾提出要推行「孝行獎」，他就任後會從八德區開始施行，成效好的話再擴展到中壢區和平鎮區，一起服務不分地區。「不會讀書沒關係，我以前也不喜歡讀書，知道孝順就好」，他解釋，孝行獎將從國小和國中，各年級每班推出一位，幫助弱勢學生。

段樹文說，將孝順精神發揚光大是他對自己的期許，他也向神明發誓，地方上的建設他也會全力推動。談及不少民眾仍對他曾列十大槍擊要犯印象深刻，段樹文表示，他不怕別人知道他的過去，更直呼「沒有過去怎麼會有現在？」，他現在只想走一條更能充實自己的路，讓他的家人們能以他為傲。