影／桃青年局4計畫6月開跑 千個實習名額助青年銜接職場

桃園市青年局為協助桃園青年銜接職場，今年暑假推出四大計畫，包含「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及「線上職涯講座」，6月起陸續開跑，與近百家企業合作，除提供超過1000個實作名額，更結合FB社群平台直播，讓青年在疫情期間與距離限制下仍有獲取職涯資訊的管道。

「短期職場體驗」，與全台28間以上優質企業品牌合作，共開放600個名額，提供一日體驗課程包含傳播媒體、影音娛樂、風格生活、體驗設計、社會實踐、智慧科技等六大創新產業。今年與「哈哈台」、「PopDaily波波黛莉的異想世界」等新媒體產業合作，貼近青年時下娛樂與話題，讓學員有機會深入了解產業工作實況。

「深入企業實習」，邀請49家以上新創企業參與，釋出超過250個實習職缺，囊括物聯網、人工智慧、資訊電子、文創設計、廣告行銷等不同領域，青年朋友可進入職場，取得150小時以上的實習訓練，不僅能獲得一筆暑期零用金，更有助提升青年職涯實戰力，提早接軌職場環境。青年局指出，去年青年局透過實習計畫，250名參與青年，有超過四分之一續留原企業繼續工作。

「ROS機器人培訓」，與全球工業電腦大廠凌華科技(ADLINK)合作舉辦第二屆ROS Summer School，免費提供總價值10萬元的培訓計畫，包含熟悉ROS開發環境、2D導航和控制架構說明與實現、第二代機器人作業系統和DDS知識、AI平台介紹說明與實現等四大項目，預計提供200名額，計畫除有課程與企業講座，開設實作工作坊，讓參與學生了解AI人工智慧及服務型機器人產業最新趨勢與實務。

「線上職涯講座」，邀請36位各行各業從業人員分享職場的甘苦談，一同探索就學、就業與創業等未來出路，青年局每周二、四於FB社群平台採線上直播辦理，學員在家也能學習，讓即將邁入社會的新鮮人能避開就業地雷。

相關計畫報名資訊，請搜尋「桃園市政府青年事務局官網」查詢：https://reurl.cc/V67GvY