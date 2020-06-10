聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃青年局4計畫6月開跑 千個實習名額助青年銜接職場

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
桃園市青年局今年暑假推出「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及「線上職涯講座」等四大計畫，協助桃園青年銜接職場，6月起陸續開跑。記者高宇震／攝影
桃園市青年局今年暑假推出「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及「線上職涯講座」等四大計畫，協助桃園青年銜接職場，6月起陸續開跑。記者高宇震／攝影

桃園市青年局為協助桃園青年銜接職場，今年暑假推出四大計畫，包含「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及「線上職涯講座」，6月起陸續開跑，與近百家企業合作，除提供超過1000個實作名額，更結合FB社群平台直播，讓青年在疫情期間與距離限制下仍有獲取職涯資訊的管道。

「短期職場體驗」，與全台28間以上優質企業品牌合作，共開放600個名額，提供一日體驗課程包含傳播媒體、影音娛樂、風格生活、體驗設計、社會實踐、智慧科技等六大創新產業。今年與「哈哈台」、「PopDaily波波黛莉的異想世界」等新媒體產業合作，貼近青年時下娛樂與話題，讓學員有機會深入了解產業工作實況。

「深入企業實習」，邀請49家以上新創企業參與，釋出超過250個實習職缺，囊括物聯網、人工智慧、資訊電子、文創設計、廣告行銷等不同領域，青年朋友可進入職場，取得150小時以上的實習訓練，不僅能獲得一筆暑期零用金，更有助提升青年職涯實戰力，提早接軌職場環境。青年局指出，去年青年局透過實習計畫，250名參與青年，有超過四分之一續留原企業繼續工作。

「ROS機器人培訓」，與全球工業電腦大廠凌華科技(ADLINK)合作舉辦第二屆ROS Summer School，免費提供總價值10萬元的培訓計畫，包含熟悉ROS開發環境、2D導航和控制架構說明與實現、第二代機器人作業系統和DDS知識、AI平台介紹說明與實現等四大項目，預計提供200名額，計畫除有課程與企業講座，開設實作工作坊，讓參與學生了解AI人工智慧及服務型機器人產業最新趨勢與實務。

「線上職涯講座」，邀請36位各行各業從業人員分享職場的甘苦談，一同探索就學、就業與創業等未來出路，青年局每周二、四於FB社群平台採線上直播辦理，學員在家也能學習，讓即將邁入社會的新鮮人能避開就業地雷。

相關計畫報名資訊，請搜尋「桃園市政府青年事務局官網」查詢：https://reurl.cc/V67GvY

青年 職場 實習

延伸閱讀

「大港青年實習站」正式啟動！提供百名有薪實習職缺

杏仁哥與村長到民進黨樓下開直播 要蔡英文捍衛釣魚台

直播／國內無新增病例 累計431人解除隔離

台灣人工智慧發展 資策會：三大技術為主

相關新聞

影／不擔心十大槍擊要犯黑歷史 段樹文：沒有過去怎有現在

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補。段曾列十大槍擊要...

有機肥加日照足 筍二代種出蘆竹甜筍王

桃園市蘆竹區公所今天下午舉辦今年蘆竹優質綠竹筍評鑑，吸引栽種綠竹筍的竹筍農40人，拿出自家生產的綠竹筍參加評鑑，評審根據...

苗栗縣「有條件」開放酒店、舞廳復業 11日起受理申請

苗栗縣政府配合中央防疫指揮中心解禁鬆綁生活管制措施及因應防疫所需的停業命令，今天決定將「有條件」同意合法立案的酒店、舞廳...

國內首見鋼橋形如蟹籠 西湖溪整體環境營造計畫完工

苗栗縣「西湖溪整體環境營造計畫」斥資2.86億元，歷經2年多施工，後龍段、銅鑼段今天分別舉辦落成典禮，為苗栗山、海線打造...

桃園模範兒童表揚 市長鼓勵多方探索做自己生命的導演

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區雙龍國小，出席「2020 模力四射 智德藝滿」模範兒童表揚活動，今年有881名獲表揚。鄭...

影／桃青年局4計畫6月開跑 千個實習名額助青年銜接職場

桃園市青年局為協助桃園青年銜接職場，今年暑假推出四大計畫，包含「短期職場體驗」、「深入企業實習」、「ROS機器人培訓」及...

桃市加碼500元電子旅遊券 鼓勵合作店家推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店...

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

桃園市國民黨籍7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補，段來歷不...

行動圖書車開進偏鄉傳遞知識 桃市圖今再增加一台

為了彌補偏鄉區域借書閱讀不易，桃園市立圖書館原有5台行動圖書車，在各地進行巡迴，今天在國際獅子會300A1區眾人的號召下...

影／清泉岡基地勇鷹機首度升空 軍事迷拍過癮

高教機「勇鷹」今天首度在台中清泉岡基地升空試飛，吸引軍事迷到場拍照，戰機也升空伴飛拍攝，軍事迷拍得很過癮。

洽公實名制個資最多存28天 鄭文燦今天公開示範銷毀

因應新冠肺炎疫情，桃園市自4月起實施洽公實名制，因應中央公布「實聯制措施指引」，最多存放28天，市府今天進行洽公實名制個...

橫山鄉投入2000萬經費改善竹35線 預計7月底完工

新竹縣橫山鄉道路主幹竹35線連接台三線與縣道122號，全長約11.5公里，沿途串聯內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區，...

熱門新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。