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勞動部桃園傾聽之旅 盼助企業及勞工度疫情難關

中央社 / 桃園10日電
勞動部長許銘春。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
勞動部長許銘春。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

勞動部許銘春今天到桃園市與廠商座談，除了解政府透過訓練費用及薪資差額補貼等方式，推動訓練及就業計畫等政策的實施成效，也盼望藉此協助企業共度武漢肺炎難關。

許銘春接受聯訪時表示，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊企業生計，勞動部推動「充電再出發訓練計畫」，提供企業最高新台幣350萬元的訓練費用及受訓勞工每小時158元、每月最多120小時的津貼補助，除了企業內部訓練，勞工也可選擇線上學習。

另外，針對未能辦理訓練的事業單位，她說，勞動部也推出「安心就業計畫」，由政府提供5成薪資差額補貼，補助因減班休息導致薪水損失的勞工，幫助企業雇主與勞工，度過減班休息的困境。

許銘春指出，「勞動部傾聽之旅暨充電再出發」行程的最後一站到桃園市，透過與桃園產業代表的座談，除藉此了解計畫實施成效，也希望看看民眾及企業是否覺得計劃有需要再精進改善之處。

參與活動的柚子花花股份有限公司董事長林榮烽表示，餐廳受疫情影響生意大幅下降，如何找出經營能力，並善用生意不佳時充電很重要，透過政府提供資源的訓練計畫，對於經營能力的提升幫助很大，除了餐廳受惠，員工也有成長，政府也能提供業者即刻救援，可說是三贏，面對後疫情時代的經營也很有幫助。

勞動部 疫情 許銘春

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