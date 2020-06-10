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影／未因疫情縮水 頭份暑期育樂營13日開放網路報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市「兒童及青少年暑期育樂營」即將展開網路報名，市公所上午說明辦理方式，並邀永貞、頭份、尖山國小等校學童演奏直笛、表演魔術、操作四軸飛行器，呈現今年育樂營多元特色。。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市「兒童及青少年暑期育樂營」即將展開網路報名，市公所上午說明辦理方式，並邀永貞、頭份、尖山國小等校學童演奏直笛、表演魔術、操作四軸飛行器，呈現今年育樂營多元特色。。圖／頭份市公所提供

苗栗縣各國中小將從7月15日開始放暑假，頭份市公所針對市內學生規畫的「兒童及青少年暑期育樂營」並沒有因疫情影響而縮水，市公所安排了多達70梯次共62項營隊，可提供頭份市兒少1988人次參加，市公所並比照去年的網路報名方式，6月13日進行第一階段網路報名，市公所提醒家長留意時間。

頭份、竹南等市鎮每年推出的兒童、青少年暑期育樂營都十分搶手，往年報名人潮塞爆公所，甚至有家長凌晨就來排隊；頭份市公所去年首度採取網路報名，今年比照辦理，6月13日上午7到8點開放編號1至31項的營隊報名、8到9點開放32至62項營隊報名，9點以後開放所有營隊報名，第二階段接受未額滿營隊報名，時間從16日上午8點到18日下午5點。

此外，考量可能有市民家裡沒電腦或不熟悉網路操作，公所在受理報名期間會安排值班人員在市公所客家文化課協助辦理線上報名與資格審核，但僅接受現場報名，不接受電話登記。

頭份市長羅雪珠上午在中正館對外說明今年暑期育樂營的辦理方式，並邀永貞、頭份、尖山國小等校學童演奏直笛、表演魔術、操作四軸飛行器，呈現今年育樂營的多元特色。

羅雪珠說，今年雖有疫情，但不影響頭份市暑期育樂營的規模，各項活動都會配合中央防疫要求，夏令營委由市內各校、各單位承辦，考量父母接送及孩童交通安全，地點分散於市內，有興趣學子可就近參加。營隊內容多樣且活潑，動態除游泳、獨輪車、舞蹈、競技疊杯，也辦各項球類；靜態營隊有繪本黏土捏塑家、快樂粉彩畫、創意機器人研習營、陶笛、版畫、瘋桌遊等；今年新增二階魔術方塊育樂營、小廚師輕食烘培製作、國立聯大圖書館夜宿教學、街舞等營隊，可滿足學員多元選擇，充實整個暑假。

相關訊息可上市公所網站或電洽頭份市公所客家文化課037-663038轉1503。

苗栗縣頭份市「兒童及青少年暑期育樂營」即將展開網路報名，市公所上午說明辦理方式。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市「兒童及青少年暑期育樂營」即將展開網路報名，市公所上午說明辦理方式。圖／頭份市公所提供
頭份市永貞國小表演直笛吹奏。記者胡蓬生／攝影
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