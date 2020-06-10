快訊

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市加碼500元電子旅遊券 鼓勵合作店家推「全餐」優惠

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，說明電子旅遊券操作、核銷與請款等流程，並鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠，觀旅局長楊勝評也說，希望藉此強化消費力道，若「效果好，市府絕對會再加碼！」

500元電子旅遊券限額1萬名，將於22日早上9點起至29日晚上6點止開放持有桃園市民卡者上網登記，進入指定網站後要登錄身分證字號、市民卡卡號與手機號碼等資訊，考量部分長者或小孩沒手機，同一手機門號最多可使用三次，將於30日統一抽出1萬名幸運兒，並用手機簡訊發送電子旅遊券QRCODE，將可前往桃園合作店家消費。

使用電子旅遊券須到指定店家，市府鼓勵旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光工廠、金牌好店以及公司登記、商業登記或稅籍登記的合法登記小規模實體經營店家參加，只要資格審核通過即可上架，迄今已有120家店家加入，市府持續招募，今下午辦說明會。

楊勝評說，現金周轉是影響營運重要因素，電子旅遊券核銷設計簡化，業者端僅須下載「店家大聯盟」核銷APP，請消費者結帳時掃描QRCODE，即可由後台列印出請款對帳單一式，搭配發票或收據一張，並以月結方式請款，歡迎食、宿、遊、購等類型店家加入，市府也已成立LINE@平台，店家有任何操作或核銷等問題都可即時提出。

今天首場店家招募說明會，吸引數十家店家參與，最後QA時間提問踴躍，有店家詢問是否與中央振興券併用？若未開發票可否請款？也擔心民眾使用電子旅遊券QRCODE突然反悔？等等。

市府與委辦廠商說明，500元電子旅遊券共分為5份各100元的QRCODE，可翻拍、截圖或列印成紙本使用，但一經使用不得退費，也不能找零，使用上「認QRCODE不認人」，若民眾消費超過電子旅遊券面額，付現部分店家要開發票，以利後續核銷請款，若小規模店家未開立發票，則可以用收據請款。

500元電子旅遊券將於7到9月開放使用，市府觀旅局鼓勵業者推出500元「全餐」優惠，意即推出吸睛優惠刺激消費者一次使用500元旅遊券，桃園喜來登酒店已確定民眾使用500元旅遊券，即可享5人以下75折用餐，南方莊園度假飯店也鼓勵民眾全額消費，即可2選1享用1188元戶外BBQ自助餐，或價值880元的40公尺滑水道入場券。

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠。記者張裕珍／攝影

發票 觀光工廠 酒店

延伸閱讀

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

桃市發夜市券搶商機 三倍券2百元可換4百元夜市券

疫後觀光解封 桃園月月精采

相關新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

桃園市國民黨籍7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補，段來歷不...

桃市加碼500元電子旅遊券 鼓勵合作店家推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店...

行動圖書車開進偏鄉傳遞知識 桃市圖今再增加一台

為了彌補偏鄉區域借書閱讀不易，桃園市立圖書館原有5台行動圖書車，在各地進行巡迴，今天在國際獅子會300A1區眾人的號召下...

影／清泉岡基地勇鷹機首度升空 軍事迷拍過癮

高教機「勇鷹」今天首度在台中清泉岡基地升空試飛，吸引軍事迷到場拍照，戰機也升空伴飛拍攝，軍事迷拍得很過癮。

洽公實名制個資最多存28天 鄭文燦今天公開示範銷毀

因應新冠肺炎疫情，桃園市自4月起實施洽公實名制，因應中央公布「實聯制措施指引」，最多存放28天，市府今天進行洽公實名制個...

橫山鄉投入2000萬經費改善竹35線 預計7月底完工

新竹縣橫山鄉道路主幹竹35線連接台三線與縣道122號，全長約11.5公里，沿途串聯內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區，...

桃園市推藝文振興5大方案 看藝文電影打5折

新冠肺炎疫情衝擊，藝文產業與場館營運慘淡，桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，今天在市政會議上報告，包括推出線上劇場、逛5...

雪霸3代同遊 11日起受理報名

雪霸國家公園今年「三代同遊國家公園」，分4梯次辦理，名額120人，雪霸國家公園管理處歡迎阿公、阿婆、爸爸、媽媽和小朋友手...

輔導新住民生活適應 竹市開班

新竹市有9千多名新住民，為了讓新住民盡速融入台灣生活，市府即日起至7月12日開辦新住民生活適應輔導班，課程除有生活適應能...

身障交通車汰舊換新 竹縣4校獲補助

新竹縣有13輛身障交通車，其中4輛車齡已超過10年，為協助縣內身心障礙學生安心就學，縣府爭取汰舊換新無障礙交通車經費76...

復康巴士載客遭驅趕 桃市協調不罰

桃園市一名身障者反映常在內壢車站搭復康巴士遭驅趕，因司機擔心遭罰和被驅趕，不敢停車載客，就醫不便，希望科技執法可以排除復...

新制抽查不管致癌物？ 滅火器公會批內政部

台灣區滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會，昨天下午在桃園市舉辦說明會，理事長廖偉任表示，內政部消防署上月規定滅火器抽查...

熱門新聞

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。