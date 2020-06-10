桃市加碼500元電子旅遊券 鼓勵合作店家推「全餐」優惠

桃園市政府加碼振興推出500元電子旅遊券，合作店家已有120家報名，市府觀旅局與經發局今天下午在綜合會議廳一連舉辦2場店家招募說明會，說明電子旅遊券操作、核銷與請款等流程，並鼓勵業者搭上電子旅遊券順風車，推出500元全餐加碼優惠，觀旅局長楊勝評也說，希望藉此強化消費力道，若「效果好，市府絕對會再加碼！」

500元電子旅遊券限額1萬名，將於22日早上9點起至29日晚上6點止開放持有桃園市民卡者上網登記，進入指定網站後要登錄身分證字號、市民卡卡號與手機號碼等資訊，考量部分長者或小孩沒手機，同一手機門號最多可使用三次，將於30日統一抽出1萬名幸運兒，並用手機簡訊發送電子旅遊券QRCODE，將可前往桃園合作店家消費。

使用電子旅遊券須到指定店家，市府鼓勵旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光工廠、金牌好店以及公司登記、商業登記或稅籍登記的合法登記小規模實體經營店家參加，只要資格審核通過即可上架，迄今已有120家店家加入，市府持續招募，今下午辦說明會。

楊勝評說，現金周轉是影響營運重要因素，電子旅遊券核銷設計簡化，業者端僅須下載「店家大聯盟」核銷APP，請消費者結帳時掃描QRCODE，即可由後台列印出請款對帳單一式，搭配發票或收據一張，並以月結方式請款，歡迎食、宿、遊、購等類型店家加入，市府也已成立LINE@平台，店家有任何操作或核銷等問題都可即時提出。

今天首場店家招募說明會，吸引數十家店家參與，最後QA時間提問踴躍，有店家詢問是否與中央振興券併用？若未開發票可否請款？也擔心民眾使用電子旅遊券QRCODE突然反悔？等等。

市府與委辦廠商說明，500元電子旅遊券共分為5份各100元的QRCODE，可翻拍、截圖或列印成紙本使用，但一經使用不得退費，也不能找零，使用上「認QRCODE不認人」，若民眾消費超過電子旅遊券面額，付現部分店家要開發票，以利後續核銷請款，若小規模店家未開立發票，則可以用收據請款。

500元電子旅遊券將於7到9月開放使用，市府觀旅局鼓勵業者推出500元「全餐」優惠，意即推出吸睛優惠刺激消費者一次使用500元旅遊券，桃園喜來登酒店已確定民眾使用500元旅遊券，即可享5人以下75折用餐，南方莊園度假飯店也鼓勵民眾全額消費，即可2選1享用1188元戶外BBQ自助餐，或價值880元的40公尺滑水道入場券。