新屋動保園區增新公車站 盼提升貓狗認養機會

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
桃園市動保處日前與交通局配合，與桃園客運合作，於公車L602、L603永安路線終點站「永安漁港站」後，再增設「動保園區站」。圖／動保處提供
桃園市動保處日前與交通局配合，與桃園客運合作，於公車L602、L603永安路線終點站「永安漁港站」後，再增設「動保園區站」。圖／動保處提供

桃園市動保處日前與交通局配合，與桃園客運合作，於公車L602、L603永安路線終點站「永安漁港站」後，再增設「動保園區站」，自6月6日起，暫時於每周六日開放公車路線，提供欲前往位在新屋區的桃園動保園區做志工服務、領養貓咪狗狗及參觀園區的民眾能有大眾交通工具可以搭乘。動保處長王得吉表示，盼藉此提升園內收容貓狗的認養機會。

桃園市議員謝美英接到不少桃園動保志工陳情，爭取希望能為地處偏遠的動保園區增加大眾交通工具，讓想前往園區服務的志工或領養犬貓的民眾能有公車可以搭乘。交通局和動保處配合，於６月起成功增設了動保園區站。

動保處長王得吉表示，桃園市動物保護園區位在偏遠、交通不便的新屋地區，近日有議員反映民眾前往動保園區不便利，希望於園區附近增設新站，配合交通局公車路線整併規劃，於61快速道路橋下51.9K處增設「動保園區站」，民眾下車後步行5至10分鐘就可到園區，盼藉此提升園內收容貓狗的認養機會。

謝美英說，目前疫情趨緩，希望民眾能多多利用免費公車，到園區參加志工服務，有一群熱心志工，不分寒暑每逢週末都會到園區，照顧幼犬、成犬以及貓咪，由於零安樂政策，園區內犬貓數量始終居高不下，志工們對於照顧犬貓、媒合民眾與未來的毛小孩來說，都是不可或缺的力量。

謝美英也提醒民眾，要搭乘公車領養貓狗，請配合客運業者規定，自備運輸籠並就近放身邊妥慎照顧，希望桃園友善動物城市能從生活中逐步落實。

「動保園區站」位於61快速道路橋下51.9K處增設「動保園區站」，民眾下車後步行5至10分鐘就可到園區。圖／動保處提供
「動保園區站」位於61快速道路橋下51.9K處增設「動保園區站」，民眾下車後步行5至10分鐘就可到園區。圖／動保處提供

公車 認養 貓咪

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