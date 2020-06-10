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行動圖書車開進偏鄉傳遞知識 桃市圖今再增加一台

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市立圖書館目前有6台行動圖書車，輪流在桃園13行政區中進行巡迴，落實知識平權。記者陳夢茹／攝影
桃園市立圖書館目前有6台行動圖書車，輪流在桃園13行政區中進行巡迴，落實知識平權。記者陳夢茹／攝影

為了彌補偏鄉區域借書閱讀不易，桃園市立圖書館原有5台行動圖書車，在各地進行巡迴，今天在國際獅子會300A1區眾人的號召下，捐出一輛3.49頓行動圖書車，現有6台。市圖表示，每3個行政區規畫一條書車路線，未來新書車將一併加入巡迴閱讀行列，繼續為偏遠區域提供閱讀服務。

行動圖書車每台約可裝2000本書，去年書車總計駐點1246場次，借書量近10萬冊，總參與達8萬6千人次。駐點方式由圖書館主動邀約，或民眾及單位提出申請，再由市圖現勘決定是否進駐，以偏鄉地區或非營利機構等公益團體申請將優先駐點。

國際獅子會300A1區總監蘇文玉表示，這次捐助的行動圖書車的車體為日本原裝進口，較其他書車大三分之一，內部書架設計參考經過設計調整，可裝載更多豐富的書籍，約可放置4000本書，是一般書車的2倍。她說，不僅如此，車體鷗翼開放式的設計，更能吸引孩子興趣，另外還想放置登山椅，讓孩子們能坐下來看書，提高閱讀品質。

桃園市副市長高安邦說，過去他擔任教育局長時，也曾深入偏鄉訪視孩子的教育，相當感謝國際獅子會300A1區捐助一台行動圖書車。他表示，行動圖書車自106年起在全市巡迴閱讀服務，遍及全市各區學校、幼兒園、社區、廟宇、里集會所等地，遠達復興區，甚至是東眼山國家森林遊樂區都能看到它的蹤跡，期望新圖書車加入後能駛入更多需要閱讀資源的地方，落實知識平權。

為偏國際獅子會300A1區眾人的號召下，捐出一輛3.49頓行動圖書車。記者陳夢茹／攝影
為偏國際獅子會300A1區眾人的號召下，捐出一輛3.49頓行動圖書車。記者陳夢茹／攝影
該輛行動圖書車車體為日本原裝進口，較其他書車大三分之一，內部書架設計參考經過設計調整，可裝載更多豐富的書籍，約可放置4000本書，是一般書車的2倍。記者陳夢茹／攝影
該輛行動圖書車車體為日本原裝進口，較其他書車大三分之一，內部書架設計參考經過設計調整，可裝載更多豐富的書籍，約可放置4000本書，是一般書車的2倍。記者陳夢茹／攝影
副市長高安邦今天代表桃園市政府接受獅子會贈車。記者陳夢茹／攝影
副市長高安邦今天代表桃園市政府接受獅子會贈車。記者陳夢茹／攝影
為偏國際獅子會300A1區眾人的號召下，捐出一輛3.49頓行動圖書車。記者陳夢茹／攝影
為偏國際獅子會300A1區眾人的號召下，捐出一輛3.49頓行動圖書車。記者陳夢茹／攝影

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