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假日之森海溝暗藏危機 苗栗官民統合強化救援

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗縣消防局今天指出，竹南鎮假日之森為著名衝浪景點，近年來吸引許多民眾前往戲水，不過卻暗藏海溝，容易發生溺水意外，未來將與在地衝浪業者結合，把握救人黃金時間。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風表示，假日之森海域海岸線十分優美，在夏天總是吸引許多民眾前往戲水，更有不少衝浪玩家到此衝浪，然而距離岸邊約20公尺處，有一條落差約數公尺的海溝，不熟悉海域者易發生危險，被列為危險水域，3年前就曾經發生3名學生溺斃事件。

為防止不幸意外再度發生，消防局第2大隊結合在地衝浪業者，號召熟悉當地海域的衝浪客，如發現有民眾不慎溺水時，可立即使用衝浪板「即刻救援」，再由海巡、消防局接手，提高溺水者存活的機會。

曹春風指出，根據以往經驗，如果發生海上溺水意外，等到海巡人員或消防隊員抵達現場，救起溺水民眾大多已經沒有生命跡象，因此希望藉由衝浪客第一時間發現並進行搶救，把握救人的黃金時間，為夏日戲水安全增加一道防範。

曹春風說，日前已結合海巡署中部分署第3岸巡隊、苗栗縣海上救生協會、苗栗縣義勇消防總隊鳳凰志工大隊竹南鳳凰志工隊及假日之森衝浪俱樂部SPOT等單位聯合演練，在事故第一時間以衝浪板等浮具救援，後續支援民間救難團體、海巡署及消防局等協力CPR、搬運及後送，希望建立海域救生機制SOP，結合統整各單位救援能力並發揮最大效能，以維護每名遊客的安全。

海巡署 溺水 苗栗縣

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