桃園大溪中興國小獲地方挹注百萬元 改善圖書館
桃園市大溪區中興國小爭取社會資源充實校園教學設備，市議員陳治文與大溪中央扶輪社莊濠榮社長、社員協助下，投注超過百萬元經費將既有的圖書室重新裝修，汰換舊有藏書櫃，結合智慧型觸控螢幕、多媒體播放設施、資訊網路學習載具等，並納入大溪在地自然田園風光的佈置，讓即將啟用的圖書室暨閱讀教室，成為科技與人文兼備的閱讀新天地。
陳治文、莊濠榮上周和大溪中央扶輪社社員到學校參觀和了解工程進度，中興國小校長黃建安、陳治文表示，雖然中興是一所僅百餘人的非山非市型學校，但在推動閱讀教學上不餘遺力。包括每日晨間15分鐘身教式寧靜持續閱讀活動（MSSR讀報教育），學生3分鐘自我發表、閱冠王表揚、校園小小解說員闖關，與動態式的班級閱讀發表等，不只是語文領域學習，更結合跨領域以及學校校訂的藝文與環境教育課程規畫，運用多元方式讓學生學習如何閱讀並進而喜歡閱讀，培養終身學習的素養。
校方指出，108課綱正式上路，開啟了新一波國民教育的變革，「素養導向」的教與學成為新課綱的核心精神。面對新的挑戰除了教與學需要不斷創新與強化之外，更感謝在地的議員、仕紳、校友及熱心教育人士的攜手協助，讓創校近百年的中興國小，依舊能展現出富有活力。
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