洽公實名制個資最多存28天 鄭文燦今天公開示範銷毀

因應新冠肺炎疫情，桃園市自4月起實施洽公實名制，因應中央公布「實聯制措施指引」，最多存放28天，市府今天進行洽公實名制個人資料公開銷毀儀式，由市長鄭文燦親自示範紙本及電子檔案銷毀作業，也希望各機關配合辦理，確保民眾個資安全。

鄭文燦說，桃市府市政大樓洽公實名制依舊持續，民眾進入市府須出示身分證或市民卡，市府同仁則須戴識別證，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，須填寫健康聲明書才能進入，實施效果良好，超過九成五洽公民眾皆配合攜帶證件洽公，有利疫調追蹤。

隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前公布「實聯制措施指引」，明令各場域所蒐集的民眾個人資料，均要指定專人辦理並善盡資料保護責任，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀。桃市府對接中央政策，由資科局、秘書處、政風處及法務局組成專案小組，在今天辦理個資公開銷毀示範，紙本檔案於碎紙機銷毀後將再予以水銷，而存放於資科局的電子檔案則訂定28日的排程自動刪除。

鄭文燦今天在市政會議前示範將健康聲明書等紙本資料放入碎紙機銷毀，並將已經存放28天的實名制刷卡紀錄等全數刪除，他說，除市政府外，各區公所、地政事務所、戶政事務所等使用實名制的機關，也應依相關規定自蒐集個人資料之日起28日內，會同政風人員銷毀個人資料，避免個資外洩等風險。