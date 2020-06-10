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青埔新光影城7月開幕 打造桃園首家複合式影城

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
新光影城於青埔特區打造桃園首家新形態複合式影城，今年7月中試營運。圖／新光影城提供
新光影城於青埔特區打造桃園首家新形態複合式影城，今年7月中試營運。圖／新光影城提供

新光影城橫跨電影、美食與購物，將於桃園市中壢區青埔特區打造桃園首家新形態複合式影城，斥資四億，包括杜比影廳等五家全台首座高規格影廳，17家台北最夯排隊餐廳品牌，全台最大電影商品旗艦專賣店，將於今年7月中試營運，期盼在疫情日漸趨緩下，為消費者帶來最頂級的影食雙享受。

新光影城位於高鐵桃園站旁，攜手HOTEL COZZI Blu、逸飯店、日本橫濱八景島打造的XPARK水族館，及去年開幕的全台最大Outlet華泰名品城，瞄準全台家庭消費客群，打造一座購物及休閒育樂一站式的桃園娛樂城。

斥資四億打造，佔地6800坪，1、2樓商場區2000坪，3、5樓影城區4800坪，主打七大亮點包括，全台首座Dolby Cinema杜比影院、首創的B.O.X.主題影廳(ACG動漫劇場、Sealy席伊麗廳、OSIM天王廳)、先進自助影城、全台最大Outlet華泰名品城旁室內休憩旅行概念空間、獨家餐飲品牌、全台最大電影周邊專賣店「句商店」旗艦店、150個共室內坐席等。

其中，引進台北最夯排隊餐廳品牌，Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心、這一小鍋、大師兄銷魂麵舖、TIGERROAR EXPRESS 韓虎嘯等17間桃園百貨獨家餐飲品牌，瓦城、MAGiC TOUCH 点爭鮮、Mister Dount、Cold Stone等20多家品牌入駐。

另外，銜接全台最大outlet 華泰名品城，商場區域二樓空橋通廊可一窺最美水族館外，另外更引進來自美國以最多的冰淇淋口味著稱的31 ICE CREAM；3C主題大店也進駐青埔，其中iStore、小米Mi分別佔地約50坪大店，坐擁寬敞購物環境與販售最齊全的商品。

新光影城於青埔特區打造桃園首家新形態複合式影城，今年7月中試營運。圖／新光影城提供
新光影城於青埔特區打造桃園首家新形態複合式影城，今年7月中試營運。圖／新光影城提供

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