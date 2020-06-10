桃園推動藝文振興方案 協助在地團隊永續發展

桃園市長鄭文燦今天表示，將推出藝文振興5大方案，透過網路、購票優惠、免場地租金等方式，協助桃園市的藝文團隊，另外也將推動縣市互惠旅遊，以行動協助地方旅宿業者。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪表示，桃園市政府文化局為了提振受疫情影響的文化活動，將推出藝文振興5大方案，包括線上劇場、逛5大文化園區送消費抵用券、藝文電影專場購票半價、3大藝文館舍售票5折優惠、3大藝文館舍演出免場地租金等優惠措施。

鄭文燦指出，桃園展演中心與中壢藝術館在疫情期間，共斥資新台幣1億4000萬元，進行包括座椅、燈光、音響及動線的改善，提升表演場所層級，預定7月有10多場開館表演，希望藉此帶動市民一同支持桃園藝文，為在地藝文永續發展盡一份心力。

對於日前遭遇火災的紙風車劇團，他說，紙風車跟桃園市政府在下半年有很多合作，包括到學校、廟埕演出，今年的閩南文化節活動，也有量身訂製的戶外戲劇，同時結合客家戲劇，要讓紙風車劇團用客語版演出，未來若紙風車劇團的訓練基地跟道具倉庫選擇落腳桃園，市府也會提供協助。

另外，鄭文燦表示，桃園市下半年的各種社區觀摩和志工旅遊都在恢復中，市府已談好第一階段互惠縣市，包括屏東、台南跟基隆，第二階段正在洽談的是花蓮、宜蘭、南投及嘉義，原則上這7個縣市列為優先，並陸續再洽談其他縣市，相信對雙方的飯店、民宿跟旅遊業者可以有所幫助，也發揮對國內旅遊的振興作用。