橫山鄉投入2000萬經費改善竹35線 預計7月底完工

新竹縣橫山鄉道路主幹竹35線連接台三線與縣道122號，全長約11.5公里，沿途串聯內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區，並連結橫山鄉與尖石鄉、五峰鄉、竹東鎮的交通觀光道路，為改善交通網絡及路面品質，橫山鄉長張志弘向縣府與中央部會爭取經費，將針對竹35線0至5公里處進行道路環境改善，總工程經費2000萬元，預計今年7月底完工。

竹35線從鄉治所在地新興村仁愛街起始，途經增昌大橋、豐鄉瀑布、騎龍古道、樂善堂及大山北月等著名景點，也是五月賞桐賞螢、騎單車悠閒慢活的熱門路線。同時也串聯內灣老街、合興車站及大山背休閒農業區。

橫山鄉公所指出，本工總工程經費為2000萬元，由交通部公路總局補助1640萬，縣府補助180萬，鄉公所負擔180萬，工程內容將針對該路段進行瀝青路面刨除加封、路基改善、新設鋼板護欄、標線復原、新設自行車指示標線及太陽能指示標等項目，中央與地方攜手提升用路品質。