紙風車重建落腳何處？鄭文燦：尊重紙風車選擇

紙風車劇團位於新北市八里區的倉庫6日發生大火，道具、場景全毀，未來將異地重建，桃園市長鄭文燦說，他與紙風車文教基金會執行長李永豐熟識，第一時間即致電關心，至於倉庫與基地在何處重建？據悉，文化部正在協助，他尊重紙風車選擇，若選擇落腳桃園，他也會積極來協助。

鄭文燦說，紙風車劇團跟桃園市政府有很多合作，包括今年的閩南文化節，紙風車也有量身訂製一個戶外戲劇，會請文化局跟紙風車協調，支持他們繼續來製作戲劇，由於紙風車因倉庫大火，很多道具、戲服都已經燒毀，損失超過5000萬，他也跟李永豐聯絡，強調紙風車所有演出計畫，我們都繼續，如果時間來不及可以稍微延後一點。

鄭文燦與新北市長侯友宜、基隆市長林右昌等人近日都對紙風車重建工作室倉庫一事表達關心，鄭說，據他了解，文化部已在協助紙風車相關重建事宜，他尊重他們的選擇，如果選擇桃園，也會積極來協助，讓他們可以順利的落腳。