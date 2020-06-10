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桃園市推藝文振興5大方案 看藝文電影打5折

聯合報 / 記者張裕珍／連線即時報導
桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，今天在市政會議上報告，包括推出線上劇場、逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影專場購票半價、3大藝文館舍售票5折，另3大藝文館舍演出免場地租金等。記者張裕珍／攝影
桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，今天在市政會議上報告，包括推出線上劇場、逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影專場購票半價、3大藝文館舍售票5折，另3大藝文館舍演出免場地租金等。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情衝擊，藝文產業與場館營運慘淡，桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，今天在市政會議上報告，包括推出線上劇場、逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影專場購票半價、3大藝文館舍售票5折，另到3大藝文館舍演出免場地租金等。市長鄭文燦說，希望透過5大方案，帶動人潮回流，也替藝文產業注入振興強心針。

鄭文燦今天主持防疫會議，會中進行防疫紓困振興專案報告，文化局部分由主任秘書張至敏報告最新出爐的「桃園市藝文振興5大方案」，從6月起到12月都有相關振興措施。

6到8月由線上劇場打頭陣，市府文化局已經採購26檔桃園市藝文團隊節目版權，每周六、日晚上7點半在文化局官方頻道線上播映。

7到8月暑假期間則推出逛5大文化園區送消費抵用券活動，民眾於桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町與中壢馬祖新村參加活動，即可免費領取100元消費抵用券在園區內抵用消費，預計發出4500張。

9到10月，文化局將與桃園市境內合適電影院合作，推出藝文電影半價專場，現場購票打5折，另文化局3大所屬館舍如文化局演藝廳、桃園展演中心與中壢藝術館的售票表演，也將限量推出5折優惠票。

張至敏也提到，為鼓勵藝文表演團隊來桃園演出，7月起12月在文化局演藝廳、桃園展演中心與中壢藝術館，可免收場地租金，目前已有76檔次免租金。

鄭文燦說，上半年藝文表演因為疫情幾乎歸零，表演團體收入也銳減，希望透過5項藝文振興方案，給予藝文團體與場館支持，其中桃園展演中心與中壢藝術館在此期間斥資1.4億元整修，座椅、燈光、音響與進出動線都有大幅改善，「層級媲美兩廳院等級」，7月開館時也將安排多項表演，歡迎民眾來訪欣賞優質表演。

桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，市長鄭文燦說，希望帶動人潮回流，支持藝文表演與場館。記者張裕珍／攝影
桃園市文化局擬定藝文振興5大方案，市長鄭文燦說，希望帶動人潮回流，支持藝文表演與場館。記者張裕珍／攝影

文化局 鄭文燦 電影

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