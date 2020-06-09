鄭文燦第4度獲頒五星市長獎 獻給天上的媽媽
桃園市長鄭文燦施政獲肯定，第4度獲「遠見雜誌」頒發縣市長施政滿意度「五星市長獎」，今北上領獎，他說，施政滿意度調查是良好指標，可讓首長了解自身不足之處。鄭母鄭邱碧回5月30日辭世，鄭仍在服喪期間，他致詞時也回憶起母親就像「民意的雷達」，給予他諸多啟示，要將這個獎獻給天上的媽媽。
鄭文燦說，身為市長有諸多不同的挑戰，市長能被市民朋友支持，「出發點絕非政黨及政治，而是城市進步的動力」，衷心感謝遠見雜誌深入的調查、市府團隊的努力及市民的肯定。而縣市間要合作學習，城市中也須創造團結及認同氛圍，讓台灣進步。
鄭文燦也提到，桃園在經濟、就業評比及智慧城市方面表現亮眼，當前「拚經濟」是王道，也是台灣最大挑戰，尤其在疫情過後，振興經濟有其需求性。桃園作為全台灣成長最快的城市，招商、促進就業及投資是桃園經濟的重點，招商涉及產業移動，例如台商回流、建立研發中心、擴大產業規模或高階製造投資，市府團隊會持續努力。
鄭文燦今天從遠見‧天下文化事業群創辦人高希均手中接下五星市長獎。他說，拿到五星市長獎好處除了媒體報導增加、市民肯定時多了一個口頭禪是五星市長，其實社長楊瑪利曾跟他透露一個好處「根據過去的紀錄，只要拿到五星都會順利連任，沒有落選記錄」。而他也的確2018年順利連任。
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