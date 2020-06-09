快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

鄭文燦第4度獲頒五星市長獎 獻給天上的媽媽

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）今天從遠見‧天下文化事業群創辦人高希均（右）手中接下五星市長獎。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（左）今天從遠見‧天下文化事業群創辦人高希均（右）手中接下五星市長獎。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦施政獲肯定，第4度獲「遠見雜誌」頒發縣市長施政滿意度「五星市長獎」，今北上領獎，他說，施政滿意度調查是良好指標，可讓首長了解自身不足之處。鄭母鄭邱碧回5月30日辭世，鄭仍在服喪期間，他致詞時也回憶起母親就像「民意的雷達」，給予他諸多啟示，要將這個獎獻給天上的媽媽。

鄭文燦說，身為市長有諸多不同的挑戰，市長能被市民朋友支持，「出發點絕非政黨及政治，而是城市進步的動力」，衷心感謝遠見雜誌深入的調查、市府團隊的努力及市民的肯定。而縣市間要合作學習，城市中也須創造團結及認同氛圍，讓台灣進步。

鄭文燦也提到，桃園在經濟、就業評比及智慧城市方面表現亮眼，當前「拚經濟」是王道，也是台灣最大挑戰，尤其在疫情過後，振興經濟有其需求性。桃園作為全台灣成長最快的城市，招商、促進就業及投資是桃園經濟的重點，招商涉及產業移動，例如台商回流、建立研發中心、擴大產業規模或高階製造投資，市府團隊會持續努力。

鄭文燦今天從遠見‧天下文化事業群創辦人高希均手中接下五星市長獎。他說，拿到五星市長獎好處除了媒體報導增加、市民肯定時多了一個口頭禪是五星市長，其實社長楊瑪利曾跟他透露一個好處「根據過去的紀錄，只要拿到五星都會順利連任，沒有落選記錄」。而他也的確2018年順利連任。

2020《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮今天下午舉行，新竹市長林智堅（左起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安和連江縣長劉增應5人都親自出席受獎。圖／桃園市政府提供
2020《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮今天下午舉行，新竹市長林智堅（左起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安和連江縣長劉增應5人都親自出席受獎。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今天拿下遠見雜誌頒發的五星市長獎，是他就任以來第4座。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今天拿下遠見雜誌頒發的五星市長獎，是他就任以來第4座。圖／桃園市政府提供

鄭文燦

延伸閱讀

市長卸任後更上層樓？ 鄭文燦：人生劇本很難預先偷看

縣市長施政滿意度頒獎 遠見：總體評價6年新高

談挺韓人士發動罷免戰 鄭文燦：政治人物要對選民負責

紙風車何處重建？ 新北桃基招手

相關新聞

遠見五星首長四連霸 林智堅：市政工作只能不斷學習

「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長，...

桃園暖心消防員休假活動 自掏腰包買物資送愛到偏鄉

有感疫情影響不少經濟有困境的家庭，桃園市政府消防局茄苳分隊與義消中隊等善心人士，特別自掏腰包添購民生物資，趁著休假幫忙載...

一天一趣味競賽慶祝畢業！ 大成國中連辦3天畢業生嗨翻

疫情趨緩，許多防疫措施限制陸續解封，最有感的莫過於今年的畢業生們。桃園市大成國中往年都會在會考後、畢業典禮前夕，為九年級...

桃園首創徵千名青年線上志工 網路高人氣可獲iPhone

新冠肺炎疫情趨緩，全台進入後疫情時代，桃園市政府青年事務局因應疫情嘗試各種服務可能，全國首創將志願服務線上化，推出「青年...

桃市圓夢愛心關懷協會 攜手公益傳播基金會捐150台輪椅

桃園市圓夢愛心關懷協會秉持「有愛無礙，幸福同在」理念，每月舉行「每月一愛」活動幫助及關懷弱勢族群，今天第77場活動與財團...

中原大學社會責任 白布帆「食果市集」讓廢校重生

苗栗卓蘭一所廢棄國小在中原大學師生的努力下，從登山客停車場華麗變身「卓然果園食果市集」，除了當地農民自產自銷的農產品、更...

竹縣新湖地區10村 6/12晚停水8小時

台灣自來水公司第三區管理處表示，因應配合「景碩新豐廠供水管線工程(二)」新舊管連絡，新竹縣湖口鄉波羅村及新豐鄉共10個村...

竹市棒球隊爆性侵案 體育班解散 教育處長請辭

新竹市一所學棒球隊上周驚爆性騷擾疑雲，新竹市府成立專案調查小組， 調查結果昨天出爐，確認校方在球隊管理工作方面確有疏失，...

竹縣鼓勵危老重建 多項配套利多

內政部推行「都市危險及老舊建築物加速重建」邁入第4年，新竹縣今年1月至今已核准竹東、湖口2件，另有3件正審議中，也成立「...

邊境未解封 桃捷離峰班距延至9月底

國內疫情趨於穩定，但國際疫情仍屬嚴峻，世界各國及台灣仍實施邊境管制，桃園捷運公司表示，桃捷運量以機場聯外旅客為主，考量邊...

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

中央疫情大解封後，桃園市政府觀旅局為爭取國人旅遊消費，今年下半年全力推動觀光旅遊拚經濟，市長鄭文燦今天指示大力宣傳大溪老...

最美公路「日落大道」日夜皆美 在地攝影師最知道

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

雙北芝投公路 中央重啟 北市有異見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。