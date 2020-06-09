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搭復康巴士遭趕遭開罰 身障者籲設等候區

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝
有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝

身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰，甚至聽聞復康巴士的司機說，去桃園市府載視障朋友也被趕，希望市府，畫設復康巴士等候區或警方於內壢車站前的交通科技執法可以排除復康巴士。對此社會局表示，已與該民眾協調，將搭車點改至後站出口。

社會局身心障礙福利科長蘇美惠表示，確實有接到該民眾通報，3年前即與交通局針隊內壢車站周邊環境了解，考量復康巴士司機接乘客上下車花費較多時間，容許復康巴士短暫停留，近期配合中壢警方執行交通科技執法，重新共識放寬復康巴士臨停。

至於是否設立復康巴士等候區，蘇美惠說明，計程車有排隊等候的需求，復康巴士須以電話、傳真、網路、app等方式事先訂車，非固定接駁，約定時間、短暫上下車的方式，無需設立等候區。而上下車地點則依身障者訂用復康巴士起迄地點個別考量，選擇安全且便利之處做為上下車地點。

該民眾平時搭車處內壢車站前站出口，空間小，已畫有公車站及公車停靠區、計程車停等區，沒有空間再畫設復康巴士等候區，加上站前為兩線道，路幅窄、車流量大，交通尖峰，復康巴士停留過久影響交通順暢及公車停靠，因此已與該民眾協調，將搭車點改至後站出口。

蘇美惠也指出，由於復康巴士已實行多年，搭車需求較大的醫院、車站、學校皆有固定的搭車點，以醫院為例，平日就診期間常同一時間多部復康巴士停進搭車點，若畫設單一等候區反而造成身障者搭車更不便利。

有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝
有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝
有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝
有身障者反映時常在桃園市內壢車站搭復康巴士遭驅趕，巴士遭警方科技執法開罰。記者高宇震／翻攝

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