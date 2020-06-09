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桃市二手輔具免費借 製氧機最缺「90人登記排隊」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，開放民眾捐贈家中閒置堪用輔具，到府回收後進一步清潔、殺菌與維修。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，開放民眾捐贈家中閒置堪用輔具，到府回收後進一步清潔、殺菌與維修。記者張裕珍／攝影

桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，開放民眾捐贈家中閒置堪用輔具，到府回收後進一步清潔、殺菌與維修，讓二手輔具以八、九成新的狀態出借。社會局也統計，輪椅、電動床捐贈數量多，也最常被借用，但醫療類輔具如抽痰機、氧氣製造機庫存少，製氧機僅3台供不應求，「90多人在排隊」，市府鼓勵捐贈，讓資源循環利用。

輔具能協助失能者生活，進而提高自主生活能力，市府近年相繼開辦北區、南區輔具資源中心，提供輔具諮詢、評估與媒合等多項服務，今年也在八德設置二手輔具資源站，有專人負責回收、借用、維修輔具，完全免費，網路借用系統也在6月全新上線。

來到二手輔具資源站的回收輔具，必須先經過消毒、清洗與滅菌3道關卡，確保輔具整潔衛生，站長徐汎輔說，輔具先在戶外以次氯酸水消毒靜置，接著移入室內以高壓加溫儀器去汙清潔，接著進入滅菌室運用臭氧與紫外線滅菌90分鐘，才算大功告成。

「三環節消毒清潔，民眾可以放心借用！」徐說，醫療電動床是民眾最常捐贈的輔具項目之一，但上頭可能殘留血液或穢物，因此消毒清潔會更強化把關，清潔完後，將請維修技師依據輔具現況進行檢修維護，或是汰換零件耗材，賦予輔具全新生命。

二手輔具資源站統計，輪椅、便盆椅、腋下柺杖借用率最高，行動類輔具庫存也較為充足，但單價高的醫療輔具相對不足，像市價約2到3萬元的氧氣製造機，站內僅3台，都已預約待取，另有10台製氧機擺置在倉庫內，因測試發現製氧效能較差，正與原廠叫貨汰換分子閥，才能整新外借。

徐汎輔說，站內的二手輔具皆是民眾愛心提供回收，只要有庫存，今天登記借用，最快明天可領取，也希望民眾把握黃金復健期，善用輔具資源伸展活動，若家中有堪用輔具也歡迎電洽資源站 03-3688793，可到府收取，若不堪用建議直接聯繫清潔隊。

市府社會局身障福利科統計，今年1到3月回收1085件、借用888件、維修1202件，較去年同期微幅成長，社會局每月會到5處據點巡迴，歡迎民眾就近洽詢；科長蘇美惠說，部分民眾對於輔具可能是使用者往生之後才捐出而卻步，但這是觀念問題，輔具回收後，都會透過兩次清潔、雙重消毒、高溫烘乾等流程善加整理，讓資源延續。

桃園市二手輔具資源站回收輔具後，先清潔消毒後會再用紫外線與臭氧殺菌。記者張裕珍／攝影
桃園市二手輔具資源站回收輔具後，先清潔消毒後會再用紫外線與臭氧殺菌。記者張裕珍／攝影
醫療用的製氧機單價較高，二手輔具資源站內僅3台，得預約登記。記者張裕珍／攝影
醫療用的製氧機單價較高，二手輔具資源站內僅3台，得預約登記。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，開放民眾捐贈家中閒置堪用輔具，到府回收後進一步清潔、殺菌與維修。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，開放民眾捐贈家中閒置堪用輔具，到府回收後進一步清潔、殺菌與維修。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市政府社會局成立二手輔具資源站，清潔、殺菌與維修工作不馬虎，最後在品檢之後才會開放借用。記者張裕珍／攝影
桃園市二手輔具資源站回收輔具後，會先在戶外以次氯酸水消毒清潔。記者張裕珍／攝影
桃園市二手輔具資源站回收輔具後，會先在戶外以次氯酸水消毒清潔。記者張裕珍／攝影

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